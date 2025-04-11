Уральские ученые ищут новый метеорит, упавший в Челябинской области

Экспедиция запланирована на вторую половину апреля

Группа ученых Уральского федерального университета (УрФУ) под руководством члена комитета РАН по метеоритам Виктора Гроховского ведет поиски метеорита, упавшего в марте на территории Челябинской области, об этом руководитель лаборатории Extra terra consortium сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

Виктор Гроховский отметил, что Южному Уралу «везет» на метеориты: в 1949 году «небесный гость» отметился в Кунашакском районе, в 2013 году болид упал в озеро Чебаркуль, и вот теперь исследователи рассчитывают найти метеорит, упавший 23 марта 2025 года, также на территории Челябинской области.

Событие было зафиксировано любительской метеорной сетью, которой руководит Илья Янковский в Ирбите:

«Метеорит зафиксировали три камеры — в Челябинской области, Ирбите (Свердловская область) и Курганской области. Рассчитали место падения, экспедиция выезжала в указанный район, но пока безрезультатно. Сейчас мы расчеты скорректировали, и следующий выезд планируется в ближайшие дни», — сказал Виктор Гроховский.

Он уточнил, что предполагаемое место падения находится к северу от поселка Усольцево (Красноармейский район), а также отметил, что поиск осложняют заболоченная местность, высокая трава и обилие клещей в весенний период.

Но несмотря на трудности, ученые полны решимости найти фрагменты метеорита, так как каждый образец, даже от хорошо изученного Челябинского метеорита 2013 года, приносит новые научные данные. Помимо исследований вещества метеоритов, сотрудники лаборатории занимаются моделированием процессов, которые происходят с метеоритами в космосе и при падении на Землю.

В заключение, ученый напомнил, что метеорная сеть уже зафиксировала порядка 35 тысяч небесных тел размером до 140 метров, потенциально способных войти в земную атмосферу. Однако, по его словам, прямой угрозы Земле в ближайшее время нет.

«По крайней мере, не в этом году», — оптимистичен Виктор Гроховский.