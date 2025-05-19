В Челябинской области нашли возможные следы метеорита, упавшего в марте

Образцы исследуют в лаборатории, предполагают, что это метеоритная пыль

Ученые Челябинского государственного университета обнаружили возможные следы метеорита, упавшего 23 марта 2025 года вблизи села Усольцево Кунашакского района, сообщает пресс-служба вуза.





Экспедиция, возглавляемая ректором Сергеем Таскаевым, не нашла крупных обломков. Однако вблизи деревни Султанова Кунашакского района собраны образцы ферромагнитной пыли в определенной локализованной области. Это позволяет значительно сузить район поиска и планировать дальнейшие экспедиции.

«Мы нашли предполагаемое место падения и обнаружили образцы, которые, предположительно, являются метеоритной пылью. Если анализ подтвердит это предположение, то мы точно знаем, где искать метеорит, и планируем новые экспедиции», — сообщил Сергей Таскаев.

Ректор ЧелГУ подчеркнул важность находки, отметив, что Челябинская область становится своего рода «столицей метеоритов», предоставляя уникальную возможность для научных исследований космического вещества. Анализ собранной пыли позволит определить тип метеорита и планировать дальнейшие исследования. Результаты анализа будут опубликованы в ближайшее время.

В составе экспедиции были и журналисты местного издания «Знамя труда». Раз пыль нашли у деревни Султанова, они уже называют метеорит Султановским.





«Я участвовал в поисках челябинского метеорита и нашёл фрагмент размером с куриное яйцо. Здесь условия иные: трава уже высокая, и мелкие обломки не видны, нужен иной подход», — прокомментировал изданию доцент кафедры общей и теоретической физики ЧелГУ Сергей Замоздра.

В экспедиции приняли участие ученые из Уральского федерального университета, а также волонтеры. Организация экспедиции стала возможной благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера, первого вице-губернатора Станислава Мошарова и главы Кунашакского района Рамиля Вакилова.

Ранее мы рассказывали, как этот метеорит искали сотрудники редакции «Знамя труда» и ученые из УрФУ на границе Кунашакского и Красноармейского районов. Прошлая экспедиция не принесла результатов.