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Потрогать метеорит разрешат челябинцам

С момента падения небесного тела прошло почти пять лет.
сегодня в 20:10
  |  Общество

с 9:20 до 10:00 во вторник, 15 января в историческом музее будет приподнят купол над витриной с метеоритом. Все желающие смогут прикоснуться к «пришельцу». Необычное предложение приурочено к пятилетнему юбилею пребывания метеорита в Челябинске.

Все желающие могут прикоснуться к метеориту, загадать желание и сфотографироваться. Кстати, тех, кто выложит селфи с метеоритом с хэштегами #5летназемле #метеоритвмузее, на выходе ждет подарок — оригинальный сувенир. — поделились планами с сайтом «Первый областной» в Министерстве культуры Челябинской области.

Кроме того, в течение дня для всех желающих пройдут экскурсии, которые сопроводят рассказом о самых известных метеоритах, когда-либо упавших на территории Урала и России.

В 12.00 в зале природы и древней истории состоится круглый стол на тему «Метеорит в музее: мифы и реальность» с участием экспертов и ученых, принимавших участие в исследовании метеорита Челябинск. — добавили в Минкульте.

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Комментарии

Даниил
21:05, 30.01.2018
На счет даты опечатка: 15-е января ведь прошло, но даже если и 15-го февраля, то это четверг, а не вторник.

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