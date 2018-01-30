/ Потрогать метеорит разрешат челябинцам

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с 9:20 до 10:00 во вторник, 15 января в историческом музее будет приподнят купол над витриной с метеоритом. Все желающие смогут прикоснуться к «пришельцу». Необычное предложение приурочено к пятилетнему юбилею пребывания метеорита в Челябинске.
Все желающие могут прикоснуться к метеориту, загадать желание и сфотографироваться. Кстати, тех, кто выложит селфи с метеоритом с хэштегами #5летназемле #метеоритвмузее, на выходе ждет подарок — оригинальный сувенир. — поделились планами с сайтом «Первый областной» в Министерстве культуры Челябинской области.
Кроме того, в течение дня для всех желающих пройдут экскурсии, которые сопроводят рассказом о самых известных метеоритах, когда-либо упавших на территории Урала и России.
В 12.00 в зале природы и древней истории состоится круглый стол на тему «Метеорит в музее: мифы и реальность» с участием экспертов и ученых, принимавших участие в исследовании метеорита Челябинск. — добавили в Минкульте.