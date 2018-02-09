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/ Ближайший «родственник» челябинского метеорита летит к Земле

Ближайший «родственник» челябинского метеорита летит к Земле

Астероид приблизится к планете в ночь на 10 февраля.
сегодня в 16:58
  |  Наука

Спустя 5 лет после падения Челябинского метеорита астрономы предупреждают о грядущем опасном сближении с похожим космическим объектом. По оценкам экспертов, астероид превосходит в размерах южноуральский камень. CB-2018 пролетит на расстоянии всего в 64 тысячи километров от Земли.

Астероиды подобных размеров сближаются с Землей достаточно редко, примерно один-два раза в год. И хотя эта встреча планеты и астероида не несет серьезной угрозы для нас, она в очередной раз напоминает нам о том, что астероиды могут пролетать на очень малых расстояниях от поверхности Земли. Нам крайне важно открывать их до того, как это произойдет. — говорят эксперты НАСА.

Напомним, челябинский метеорит вошел в атмосферу Земли утром 15 февраля 2013 года. Он разрушился на высоте 30–50 километров, многочисленные фрагменты рассыпались на территории Челябинской области. Падение небесного тела наблюдали сотни тысяч человек. Наиболее крупные фрагменты небесного тела упали в окрестностях озера Чебаркуль. От последствий взрыва пострадали более 1,6 тысяч человек.

Теперь камень с размахом отмечает первый юбилей. В день падения метеорита все желающие смогут прикоснуться к космическому гостю в Историческом музее. Для посетителей будет приподнят стеклянный купол витрины над его самым крупным осколком.

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