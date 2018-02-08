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Знаменитости устроили массовую фотосессию с челябинским метеоритом. Подборка фото

Метеорит заинтересовал звезд эстрады, циркачей и ведущих.
сегодня в 14:41
  |  Общество

Список знаменитостей, которые уже успели попозировать на фоне космического гостя, составили в историческом музее. Одним из первых фото сделал директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Он побывал в музее в марте 2014 года и открыл список знаменитостей. В тот же год эстафету подхватил Павел Астахов, который на тот момент занимал должность уполномоченного по правам ребенка. На метеорит любовались музыкант и певец Борис Гребенщиков и даже популярный актер из Индии Сингх Маниш.

В 2015 году список пополнил наш земляк, автор-исполнитель, музыкант, актер, член Союза писателей России, народный артист Российской Федерации Олег Митяев. В кампанию 15-года попал российский журналист и телеведущий, общественный деятель Сергей Брилев. На своей страничке в социальной сети Сергей тогда написал: «Я увидел его!» — и поместил фотографию, на которой снялся около космического экспоната вместе с директором Исторического музея Владимиром Богдановским. Познакомился с метеоритом и мировой рекордсмен, бегун ирландец Тони Манган. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Годом позже фото с космическим гостем сделала ведущая телепрограмм «Вести» и «Специальный корреспондент», лауреат премии ТЭФИ Мария Ситтель, ведущий шоу «Проводник» (канал «Пятница») ведущий Андрей Бедняков. В прошлом году самой именитой гостьей стала советская конькобежка Лидия Скобликова.

Напомним, 15 февраля, в день падения метеорита, все желающие смогут прикоснуться к космическому гостю с 9 часов 20 минут до 10 часов. В это время в музее будет приподнят стеклянный купол витрины над его самым крупным осколком.

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