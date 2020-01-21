Метели надвигаются на Челябинскую область

Сильный ветер, снегопад и гололедица ждут южноуральцев.

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В Челябинской области синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий. На территории региона ожидаются снегопады и сильные метели. Региональное управление МЧС предупреждает южноуральцев о том, что необходимо соблюдать осторожность.

«Сильный снег, местами порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются завтра, 22 января, на территории Челябинской области в соответствии с прогнозом синоптиков. В связи с этим, повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

К предупреждениям присоединился и региональный Миндортранс, призывая водителей соблюдать правила дорожного движения.

«В связи с ухудшением погодных условий просим вас, дорогие водители, планировать свой маршрут с учетом этих данных, быть внимательными и осторожными, передвигаясь по региональным автодорогам!», — отмечает пресс-служба Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Несмотря на сильные осадки, температура воздуха в Челябинской области завтра ночью не опустится ниже минус 15 градусов. Днем поднимется до отметки 0 — минус 5. На территории региона будет преобладать южный, юго-западный ветер, ночью от 5 до 10 метров в секунду, днем порывы могут достигать 15 — 20 метров в секунду.