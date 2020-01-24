Метели могут прийти в выходные в Челябинскую область

Тем не менее, температуры продолжают оставаться нехарактерными для уральского января.

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Заканчивается январь, который для жителей Урала всегда был самым суровым зимним месяцев. Одно словосочетание «крещенские морозы» раньше заставляло почувствовать эти самые морозы на коже, даже, если ты находишься в бане. Тем не менее, в этом году зима оказалась аномально теплой, а первый месяц года и того больше — успел даже удивить плюсовыми температурами.

Эти выходные не станут исключением. Лишь с пятницы на субботу ночью в некоторых районах области, в низинах, может похолодать до −23. Днем в субботу воздух прогреется, и столбики термометров в муниципалитетах области покажут — 6 — 11. Ветер ожидается западный и юго-западный со скоростью 5 — 10 метров в секунду. Местами с порывами до 13 метров в секунду ночью и до 16 — днем. Ожидается переменная облачность, небольшой снег, а местами метели.

В воскресенье станет теплее. В регионе ожидаются дневные температуры воздуха от — 2 до — 7 градусов. В городах области ожидается снег, а местами и сильный, также могут начаться метели. Юго-западные ветер сменится северо-восточным, скорость его будет достигать 6 — 11 метров в секунду.

В областном центре погода будет примерно такой же, как и в целом по региону. В субботу днем в Челябинске ожидается переменная облачность и небольшой снег. Днем температура воздуха будет колебаться от — 7 до — 9 градусов. Ветер западный и юго-западный, 6 — 11 метров в секунду.

В воскресенье столбики термометров покажут — 3 — 5 градусов, с аналогичным ветром, что и в области в этот день. Небо будет облачным, иногда с прояснениями. Временами возможен снег.