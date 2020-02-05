Аномальное тепло скоро сменится морозами в Челябинской области

Южноуральцев ожидает волновой температурный режим.

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Потепление, которое охватило Челябинскую область, не продлится долго. Уже предстоящей ночью волна тепла уйдет на восток, в городе и области усилятся морозы.

«К утру четверга температура в Челябинске понизится до — 10, в области до — 13 мороза, днем в городе ожидается — 4, в регионе до — 8. Осадки будут идти в виде снега, который в течение дня будет ослабевать», — говорит ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Очень холодной обещает быть ночь на пятницу, когда на фоне роста атмосферного давления небо очистится от облаков, морозы окрепнут до — 17, по области местами до — 25. Днем 7 февраля снова будет снег, который может перейти в метели, а к вечеру в мокрый снег. Морозы станут слабее, температура составит — 5, не исключено потепление до 0.

«В субботу снова придет холод, ветер сменит направление на северный, пойдет снег, ночью температура понизится до — 8, — 13, днем не выше — 3, — 8. В воскресенье ночью до — 20 в городе, в области до — 25, днем около 10 мороза», — сообщает специалист.

Начало новой недели встретит южноуральцев сильными ночными морозами до — 25, днем столбики термометров покажут около — 10, а со вторника температура постепенно начнет повышаться.