«Металлург» сыграет четвёртый матч плей-офф с «Барысом»

Пока в серии ведут казахстанцы.

Послушать 00:00

Сегодня, 7 марта, в Магнитогорске состоится четвёртый матч 1/8 финала Кубка Гагарина. На лёд выйдут хорошо знакомые друг другу соперники — «Металлург» и «Барыс».

Команды отыграли уже три матча, в двух из них побеждали игроки из Казахстана. Последняя встреча завершилась в овертайме. Правда, через 30 секунд после его начала, когда Линус Виделль бросил шайбу точно под щитки Василия Кошечкина.

Сравняет ли «Металлург» счёт в серии? Тли же «Барыс» поведёт игру? Давайте узнаем вместе!

Телеканал ОТВ и сайт 1obl.tv обязательно покажут данный матч в прямом эфире. Начало в 17:00 по южноуральскому времени