Лишь овертайм смог выявить победителя в третьем матче серии «Металлурга» и «Барыса»

Казахстанцы повели в счёте 1/8 финала Кубка Гагарина.

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⁠Сегодня, 5 марта, в Магнитогорске состоялся третий матч между командами «Металлург» и «Барыс». Они играют в 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина. Предыдущие два матча дали одинаковы счёт в серии — 1:1.

Первые два периода вышли безголевыми и довольно дисциплинированными. И если в первом отрезке игра была довольно равной по броскам, то во второй двадцатиминутке «Барыс» постоянно атаковал ворота «Металлурга». Лишь отличная игра Василия Кошечкина спасала магнитогорцев. Также можно отметить, что вся игра была очень дисциплинированной, это совсем отличало её от тех встреч, что были в Нур-Султане.

И лишь в третьем периоде счёт третьей встречи был открыт. И гол оформил капитан «сталеваров» Сергей Мозякин, на 47-й минуте игры. Только вот через две минуты «Барыс» в лице Даррена Дица ответил подопечным Ильи Воробьёва своим голом. И после трёх периодов победитель матча не был выявлен, счёт был 1:1. Поэтому был назначен овертайм. По правилам КХЛ, в плей-офф овертайм в плей-офф играется полноценные 20 минут в формате 5 на 5, но до первой заброшенной шайбы.

И сразу же, на первой минуте дополнительного времени, Линус Виделль из «Барыса» четким броском под щитки голкиперу Василию Кошечкину забросил шайбу, чем остановил игру. После третьего матча счёт был 1:2 ОТ в пользу игроков из Казахстана, с этим же счётом они повели в серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина.

Следующая игра пройдёт в субботу, 7 марта, также в Магнитогорске.