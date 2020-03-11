Илья Воробьёв останется на посту главного тренера ХК «Металлург»

В магнитогорском клубе подвели итоги прошедшего сезона.

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9 марта хоккейный клуб «Металлург» сыграл заключительный матч 1/8 финала плей-офф, уступив победу в серии казахстанскому «Барысу». Тем самым, магнитогорцы завершили сезон, не пройдя даже первого раунда борьбы за Кубок Гагарина.

К слову, в прошлом году «сталевары» также выбыли из гонки в первом круге плей-офф. Многие болельщики обвинили в неудачах главного тренера Илью Воробьёва, который по ходу сезона заменил на этом посту Йозефа Яндача. И закономерно, некоторые требовали скорой отставки рулевого.

Первый вице-президент клуба Сергей Ласьков, подведя итоги прошедшего сезона, заявил, что точечные кадровые решения не могут повлиять на целый комплекс проблем клуба, которые копились очень долго.

«Проблемы необходимо решать. И дело не только в составе игроков команды мастеров, а в структуре клуба в целом, в его внутреннем устройстве и функционировании, упущены моменты развития и соответствия современным методам работы», — рассказал Сергей Ласьков.

Также первый вице-президент «Металлурга» отметил, что была проведена встреча с президентом клуба Виктором Рашниковым, на котором также была обсуждена и предстоящая большая кадровая работа.

«Уже сегодня можно говорить о том, что Илья Воробьёв продолжит работу на посту главного тренера „Металлурга“. К нему, как к специалисту, есть доверие, у него богатый опыт работы, и у него есть четкий план, как вывести главную команду из затяжного кризиса»,— поделился Сергей Ласьков.

Отмечается, что обо всех важных изменениях в игровом и тренерском составе клуб будет сообщать на официальном сайте «Металлурга».