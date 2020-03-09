Пятая игра плей-офф пройдёт в казахстанском Нур-Султане

В матче сразятся магнитогорский «Металлург» и казахстанский «Барыс».

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Сегодня в столице Казахстана Нур-Султане пройдёт пятая игра плей-офф розыгрыша 1/8 финала Кубка Гагарина. Матч пройдёт в рамках игр плей-офф между магнитогорским «Металлургом» и казахстанским «Барысом».

Матч будет решающим для команды «Барыс», поскольку счёт в напряжённой серии плей-офф составляет на данный момент 3-1 в пользу команды из Казахстана. Таким образом, если в пятой игре победу одержит «Барыс», то команда выйдет во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина. Если же победит «Металлург», то серия переедет в Магнитогорск.

Какая команда одержит победу в этот раз и где будут проходить дальнейшие игры? Давайте узнаем вместе.

Телеканал ОТВ и сайт 1obl.tv будут транслировать игру в прямом эфире. Начало в 16:00 по челябинскому времени.