/ «Металлург» обыграл «Адмирал» и одержал шестую победу подряд

В чемпионате КХЛ «сталевары» почти месяц не знают поражения.

Со счетом 3:1 в пользу магнитогорского «Металлурга» закончился встреча уральского коллектива с «Адмиралом» из Владивостока. Встреча проходила вчера, 7 января, на арене «Металлург» в Магнитогорске.

В составе магнитогорский команды отличились Максим Матушкин, Мэтт Эллисон и Денис Платонов. На три гола хозяев владивостокцы смогли ответить лишь шайбой Дениса Вихарева.

Итог игры подвел наставник «сталеваров» Йозеф Яндач. По словам специалиста, матч получился сложным, поскольку проходил в траурной атмосфере из-за случившейся 31 декабря в Магнитогорске трагедии.

В первом периоде мы не играли хорошо, не выходили в борьбу, думаю, были чуть успокоены результатом прошлого матча. Потом во втором периоде начали добавлять, играли в борьбе, потому что с талантом возможно играть, а вот без борьбы невозможно выиграть. Не получалось сегодня большинство. Игра была до конца ровная, соперник хорошо играл в движении, в борьбе. Мы рады, что эти очки, как их кто-то иногда называет «обязательными», набрали. — сказал Йозеф Яндач.

Эта победа стала для магнитогорского коллектива шестой подряд в рамках чемпионата КХЛ. Следующий матч магнитографа так же проведут дома. В пятницу, 11 января, соперником «Магнитки» станет минское «Динамо».