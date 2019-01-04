/ «Трактор» принимает на своем льду «Амур»

Первый матч «черно-белых» в 2019 году. Текстовая трансляция.

3:0

КОНЕЦ МАТЧА. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 61-62 ; Броски в створ: 26-32 ; Голы: 3-0 ; Вбрасывания: 20-28 ; Блокированные броски: 8-15 ; Силовые приемы: 19-21 ; Время в атаке: 13:08-14:24 ; Штраф: 6-4.



Статистика 3-го периода: Броски: 13-27 ; Броски в створ: 8-10 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 8-8 ; Блокированные броски: 7-2 ; Силовые приемы: 8-8 ; Время в атаке: 02:05-05:39 ; Штраф: 2-0.



КОНЕЦ МАТЧА.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

60 мин - Последняя минута третьего периода. Хабаровчане вновь проводят серию бросков, но все они вновь идут мимо.

59 мин - «Амур» атакует. Попытка броска, мимо ворот.

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

57 мин - Атакует «Амур». Отдавал игрок хабаровчан пас на пустой угол ворот, где шайбу перехватил игрок «Трактора».

56 мин - В атаке «Трактор», но игроки гостей моментально выбрасывают шайбу на проброс.

55 мин - Опасно выкатывался к воротам «Трактора» Загорна, Демченко в игре.

54 мин - Опасно бросает Владислав Ушенин, но не попадает в створ.

53 мин - Попытался бросить Марсель Шолохов, но его попытка была заблокирована.

52 мин - Ошибка «Трактора» в атаке, перехват гостей и выход к воротам Демченко. Игрок «Амура» не смог правильно распорядиться шайбой так и не нанеся бросок.

51 мин - Атакуют гости. Пас в направлении ворот перехвачен игроками «Трактора».

ГОЛ! Шайбу забросил Семен Кокуев, команда «Трактор».

50 мин - Бросок делает Семен Кокуев. Шайба меняет направление и закатывается в ворота Мурыгина. Счет становится 3:0!

49 мин - Хабаровчане в атаке. Вброс шайбы в зону «Трактора», после чего следует перехват от челябинцев.

47 мин - С шайбой гости. Попытка атаки заблокирована челябинцами.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСАТВЕ.

46 мин - Бросок, Демченко отражает. Повторный бросок игрока гостей попадает в шлем другому игроку хабаровчан, после чего шайбу забирает Василий Демченко.

45 мин - Большинство гостей. Хабаровчане закрепились в зоне, но пока что без броска.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой, на 2 минуты удален Александр Рыбаков, команда «Трактор».

43 мин - С шайбой гости. Наброс на ворота Демченко, мимо ворот.

42 мин - Неприятный момент у ворот Мурыгина, голкипер хабаровчан в игре.

41 мин - Начало третьего периода за игроками «Амура».

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика 2-го периода: Броски: 25-18 ; Броски в створ: 7-9 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 5-9 ; Блокированные броски: 1-5 ; Силовые приемы: 7-8 ; Время в атаке: 05:54-04:32 ; Штраф: 2-0.



КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.



ГОЛ! Шайбу забросил Райана Стоа, команда «Трактор».

40 мин - Атакует «Трактор»Кристиан Томас бросает по воротам Мурыгина, шайба проходит мимо. Затем с дальней дистанции бросает Райан Стоа, и счет становится 2:0!

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

38 мин - Бросок Ушенина по воротам «Трактора», Демченко в игре.

ГОЛ! Шайбу забросил Кристиан Томас, команда «Трактор».

36 мин - Атака челябинцев. Бросок Кристиана Томаса и счет становится 1:0 в пользу «Трактора».

35 мин - С шайбой хозяева площадки. Бросает Егор Дугин, но попадает в конек защитнику «Амура».

33 мин - Борьба на пятачке у ворот «Трактора», Демченко вновь вступает в игру.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

31 мин - И вновь опасный момент у челябинских ворот. Михал Йордан бросал в пустой угол, Василий Демченко успевает переместиться и накрыть шайбу.

30 мин - Гости в большинстве. Бросок и попытка добивания, Демченко надежен.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Данил Губарев, команда «Трактор».

28 мин - Опасно у ворот гостей, Мурыгин спасает «Амур» от гола. В ответ хабаровчане организовали свою атаку, но также надежен Василий Демченко.

27 мин - Хабаровчане в атаке. Вход в зону, но судья фиксирует проброс.

26 мин - Наброс на ворота Мурыгина, голкипер хабаровчан накрывает накрывает шайбу ловушкой.

25 мин - Бросает игрок «Амура», Демченко без проблем отбивает шайбу.

24 мин - Щехура пасует на дальную штангу в направлении Бэйлена. Шайба скачет по клюшке 55 номера «Трактора» из-за чего он не может нормально бросить по воротам.

23 мин - Бросает со средней зоны Виталий Атюшов, Демченко в игре. Далее атакуют уже челябинцы, но гости успешно выбрасывают шайбу на проброс.

«АМУР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

22 мин - Позиционная атака «Трактора». Бросок, шайба пролетает над перекладиной. Далее мощно бросает Ник Бэйлен, мимо ворот.

21 мин - Стартовое вбрасывание второго периода за игроками «Амура», которые тут же отбросили ее в направлении ворот Демченко.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Павел Дедунов, команда «Амур».

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 23-17 ; Броски в створ: 11-13 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 7-11 ; Блокированные броски: 0-8 ; Силовые приемы: 4-5 ; Время в атаке: 05:09-04:13 ; Штраф: 2-2.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин - «Трактор» в атаке. Идет игра у бортов Мурыгина, после чего шайба уходит на скамейку запасных хабаровской команды. После вбрасывания ее подбирают игроки гостей, и выбрасывают шайбу в зону «Трактора». На последних секундах первого периода Йонас Энлунд зарабатывает для челябинцев еще одно большинство, которое начнется во втором периоде.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин - Атака хабаровчан не обернулась успехом, поскольку челябинцы быстро отобрали шайбу.

18 мин - Челябинцы в атаке. Марсель Шолохов проводит серию финтов и бросает по воротам. Хабаровчане подбирают шайбу и выбрасывают ее на проброс.

«АМУР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

17 мин - Вторая волна позиционной атаки. Перепасовка челябинцев. Бросает Райан Стоа, неточно. Затем бросает Кристиан Томас, Мурыгин ловит шайбу.

16 мин - Егор Дугин заводит шайбу в зону гостей. Позиционная атака, но пока что без броска.

УДАЛЕНИЕ. За атаку игрока не владеющего шайбой, на 2 минуты наказан Валентин Пьянов, команда «Амур».

15 мин - Опасно бросает защитник гостей Марек Грбас, Демченко в игре. В ответ уже «Трактор» проводит неприятную атаку, в которой Кристиан Томас зарабатывает на себе удаление.



14 мин - 4 в 2 атакуют челябинцы. Наброс на ворота, но перехватывают шайбу игроки «Амура».

12 мин - «Трактор» в атаке. Семен Кокуев бросает по воротам Мурыгина, голкипер «Амура» отбивает шайбу. Далее следует еще ряд моментов, страж ворот хабаровчан надежен.

11 мин - Наброс на ворота челябинцев. Демченко в игре. После вбрасывания гости создали еще пару моментов, шайба вновь прошла мимо.



10 мин - Хабаровчане уходят 2 в 1. Пас на Вячеслава Ушенина, мимо ворот.

9 мин - Перехватывают шайбу в чужой зоне челябинцы. Пол Щехура бросал по воротам с очень близкого расстояния, но не попал по воротам.

8 мин - «Амур» в атаке. Бросает Данил Файзуллин, Демченко вступает в игру.

6 мин - Попытка челябинцев расставится в зоне соперника закончилась потерей шайбы. Далее игроки «Амура» начинают свою атаку, которую успешно «накрывают» защитники «Трактора».

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

4 мин - Продолжается борьба в зоне челябинцев. Гости в позиционном нападении. Бросок с близкой дистанции, Демченко выручает.

3 мин - Контролируют шайбу хабаровчане. Долгий розыгрыш в зоне хозяев, бросок, шайба пролетает рядом со штангой.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты наказан Илья Карпухин, команда «Трактор».



3 мин - Илья Карпухин сбивает с ног Александра Горшкова. Первое удаление в матче.

2 мин - Ответ «Трактора». Бросок по воротам Алексея Мурыгина, вратарь хабаровчан в игре.

1 мин - Стартовое вбрасывание первого периода за игроками «Амура». Матч начался. Томаш Зогорна нанес два броска по воротам Василия Демченко, челябинский вратарь в игре.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.



Напомним, что на сегодняшней игре не будет развлекательной программы. Это связано с трагедией, произошедшей в Магнитогорске. Помимо этого, матч начнется минуты молчания, а всю домашнюю серию челябинцы проведут с траурными повязками.



Стартовые пятерки играющих команд:

«Амур»: Мурыгин. Йордан-Кузьмин; Зогорна-Рассказов-Руденков.

«Трактор»: Демченко. Исаев-Бэйлен; Энлунд-Щехура-Томас.

Стартовые составы команд:

«Амур»: Мурыгин (Аликин).

Йордан — Кузьмин, Зогорна — Рассказов — Руденков;

Корягин — Атюшов, Попугаев — Пьянов — Файзуллин;

Воробьев — Грбас, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Кондратьев, Дедунов — Железков — Кузнецов.

«Трактор»: Демченко (Судницин).

Исаев — Бэйлен, Энлунд — Щехура — Томас;

Петров — Рясенский, Шаров — Рыбаков — Кокуёв;

Карпухин — Бородкин, Бергстрем — Стоа — Шолохов;

Желдаков, Губарев — Дугин — Тридчиков, Ерофеев.

Добрый день, уважаемые читатели 1obl.ru! Сегодня, 4 января, челябинский «Трактор» проводит первый матч в новом году. Соперником «черно-белых» станет хабаровский «Амур».

Отметим, что обе команды сейчас ведут борьбу за попадание в зону плей-офф. Челябинская команда пока что находится на заветном восьмом месте, в отличии от хабаровчан, которые занимают предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Команды уже встречались между собой в этом сезоне. Тогда, 9 октября, со счетом 3:1 победу одержала команда из Хабаровска. Кто победит в сегодняшнем матче? Узнаем в 16:30 по челябинскому времени.