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«Трактор» принимает на своем льду «Амур»

Первый матч «черно-белых» в 2019 году. Текстовая трансляция.
сегодня в 16:10
  |  Хоккей

3:0

КОНЕЦ МАТЧА. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 61-62 ; Броски в створ: 26-32 ; Голы: 3-0 ; Вбрасывания: 20-28 ; Блокированные броски: 8-15 ; Силовые приемы: 19-21 ; Время в атаке: 13:08-14:24 ; Штраф: 6-4.

Статистика 3-го периода: Броски: 13-27 ; Броски в створ: 8-10 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 8-8 ; Блокированные броски: 7-2 ; Силовые приемы: 8-8 ; Время в атаке: 02:05-05:39 ; Штраф: 2-0.

КОНЕЦ МАТЧА.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

60 мин - Последняя минута третьего периода. Хабаровчане вновь проводят серию бросков, но все они вновь идут мимо. 

59 мин - «Амур» атакует. Попытка броска, мимо ворот. 

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

57 мин - Атакует «Амур». Отдавал игрок хабаровчан пас на пустой угол ворот, где шайбу перехватил игрок «Трактора». 

56 мин - В атаке «Трактор», но игроки гостей моментально выбрасывают шайбу на проброс.

55 мин - Опасно выкатывался к воротам «Трактора» Загорна, Демченко в игре.

54 мин - Опасно бросает Владислав Ушенин, но не попадает в створ.

53 мин - Попытался бросить Марсель Шолохов, но его попытка была заблокирована.

52 мин - Ошибка «Трактора» в атаке, перехват гостей и выход к воротам Демченко. Игрок «Амура» не смог правильно распорядиться шайбой так и не нанеся бросок.

51 мин - Атакуют гости. Пас в направлении ворот перехвачен игроками «Трактора».

ГОЛ! Шайбу забросил Семен Кокуев, команда «Трактор». 

50 мин - Бросок делает Семен Кокуев. Шайба меняет направление и закатывается в ворота Мурыгина. Счет становится 3:0!

49 мин - Хабаровчане в атаке. Вброс шайбы в зону «Трактора», после чего следует перехват от челябинцев.

47 мин - С шайбой гости. Попытка атаки заблокирована челябинцами.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСАТВЕ.

46 мин - Бросок, Демченко отражает. Повторный бросок игрока гостей попадает в шлем другому игроку хабаровчан, после чего шайбу забирает Василий Демченко.

45 мин - Большинство гостей. Хабаровчане закрепились в зоне, но пока что без броска.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой, на 2 минуты удален Александр Рыбаков, команда «Трактор». 

43 мин - С шайбой гости. Наброс на ворота Демченко, мимо ворот.

42 мин - Неприятный момент у ворот Мурыгина, голкипер хабаровчан в игре.

41 мин - Начало третьего периода за игроками «Амура».

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика 2-го периода: Броски: 25-18 ; Броски в створ: 7-9 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 5-9 ; Блокированные броски: 1-5 ; Силовые приемы: 7-8 ; Время в атаке: 05:54-04:32 ; Штраф: 2-0.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

ГОЛ! Шайбу забросил Райана Стоа, команда «Трактор».

40 мин - Атакует «Трактор»Кристиан Томас бросает по воротам Мурыгина, шайба проходит мимо. Затем с дальней дистанции бросает Райан Стоа, и счет становится 2:0!

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

38 мин - Бросок Ушенина по воротам «Трактора», Демченко в игре. 

ГОЛ! Шайбу забросил Кристиан Томас, команда «Трактор».

36 мин - Атака челябинцев. Бросок Кристиана Томаса и счет становится 1:0 в пользу «Трактора».

35 мин - С шайбой хозяева площадки. Бросает Егор Дугин, но попадает в конек защитнику «Амура».

33 мин - Борьба на пятачке у ворот «Трактора», Демченко вновь вступает в игру.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

31 мин - И вновь опасный момент у челябинских ворот. Михал Йордан бросал в пустой угол, Василий Демченко успевает переместиться и накрыть шайбу.

30 мин - Гости в большинстве. Бросок и попытка добивания, Демченко надежен.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Данил Губарев, команда «Трактор».

28 мин - Опасно у ворот гостей, Мурыгин спасает «Амур» от гола. В ответ хабаровчане организовали свою атаку, но также надежен Василий Демченко.

27 мин - Хабаровчане в атаке. Вход в зону, но судья фиксирует проброс.

26 мин - Наброс на ворота Мурыгина, голкипер хабаровчан накрывает накрывает шайбу ловушкой.

25 мин - Бросает игрок «Амура», Демченко без проблем отбивает шайбу.

24 мин - Щехура пасует на дальную штангу в направлении Бэйлена. Шайба скачет по клюшке 55 номера «Трактора» из-за чего он не может нормально бросить по воротам.

23 мин - Бросает со средней зоны Виталий Атюшов, Демченко в игре. Далее атакуют уже челябинцы, но гости успешно выбрасывают шайбу на проброс.

«АМУР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

22 мин - Позиционная атака «Трактора». Бросок, шайба пролетает над перекладиной. Далее мощно бросает Ник Бэйлен, мимо ворот.

21 мин - Стартовое вбрасывание второго периода за игроками «Амура», которые тут же отбросили ее в направлении ворот Демченко. 

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Павел Дедунов, команда «Амур».

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 23-17 ; Броски в створ: 11-13 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 7-11 ; Блокированные броски: 0-8 ; Силовые приемы: 4-5 ; Время в атаке: 05:09-04:13 ; Штраф: 2-2.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин - «Трактор» в атаке. Идет игра у бортов Мурыгина, после чего шайба уходит на скамейку запасных хабаровской команды. После вбрасывания ее подбирают игроки гостей, и выбрасывают шайбу в зону «Трактора». На последних секундах первого периода Йонас Энлунд зарабатывает для челябинцев еще одно большинство, которое начнется во втором периоде.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин Атака хабаровчан не обернулась успехом, поскольку челябинцы быстро отобрали шайбу.

18 мин - Челябинцы в атаке. Марсель Шолохов проводит серию финтов и бросает по воротам. Хабаровчане подбирают шайбу и выбрасывают ее на проброс. 

«АМУР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

17 мин - Вторая волна позиционной атаки. Перепасовка челябинцев. Бросает Райан Стоа, неточно. Затем бросает Кристиан Томас, Мурыгин ловит шайбу.

16 мин - Егор Дугин заводит шайбу в зону гостей. Позиционная атака, но пока что без броска.

УДАЛЕНИЕ. За атаку игрока не владеющего шайбой, на 2 минуты наказан Валентин Пьянов, команда «Амур».

15 мин - Опасно бросает защитник гостей Марек Грбас, Демченко в игре. В ответ уже «Трактор» проводит неприятную атаку, в которой Кристиан Томас зарабатывает на себе удаление.

14 мин - 4 в 2 атакуют челябинцы. Наброс на ворота, но перехватывают шайбу игроки «Амура». 

12 мин - «Трактор» в атаке. Семен Кокуев бросает по воротам Мурыгина, голкипер «Амура» отбивает шайбу. Далее следует еще ряд моментов, страж ворот хабаровчан надежен.

11 мин - Наброс на ворота челябинцев. Демченко в игре. После вбрасывания гости создали еще пару моментов, шайба вновь прошла мимо.

10 мин - Хабаровчане уходят 2 в 1. Пас на Вячеслава Ушенина, мимо ворот.

9 мин - Перехватывают шайбу в чужой зоне челябинцы. Пол Щехура бросал по воротам с очень близкого расстояния, но не попал по воротам.

8 мин - «Амур» в атаке. Бросает Данил Файзуллин, Демченко вступает в игру.

6 мин - Попытка челябинцев расставится в зоне соперника закончилась потерей шайбы. Далее игроки «Амура» начинают свою атаку, которую успешно «накрывают» защитники «Трактора».

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

4 мин - Продолжается борьба в зоне челябинцев. Гости в позиционном нападении. Бросок с близкой дистанции, Демченко выручает.

3 мин - Контролируют шайбу хабаровчане. Долгий розыгрыш в зоне хозяев, бросок, шайба пролетает рядом со штангой.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты наказан Илья Карпухин, команда «Трактор».

3 мин - Илья Карпухин сбивает с ног Александра Горшкова. Первое удаление в матче.

2 мин - Ответ «Трактора». Бросок по воротам Алексея Мурыгина, вратарь хабаровчан в игре.

1 мин - Стартовое вбрасывание первого периода за игроками «Амура». Матч начался. Томаш Зогорна нанес два броска по воротам Василия Демченко, челябинский вратарь в игре.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Напомним, что на сегодняшней игре не будет развлекательной программы. Это связано с трагедией, произошедшей в Магнитогорске. Помимо этого, матч начнется минуты молчания, а всю домашнюю серию челябинцы проведут с траурными повязками.

Стартовые пятерки играющих команд:

«Амур»: Мурыгин. Йордан-Кузьмин; Зогорна-Рассказов-Руденков.

«Трактор»: Демченко. Исаев-Бэйлен; Энлунд-Щехура-Томас.

Стартовые составы команд:

«Амур»: Мурыгин (Аликин).

Йордан — Кузьмин, Зогорна — Рассказов — Руденков;

Корягин — Атюшов, Попугаев — Пьянов — Файзуллин;

Воробьев — Грбас, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Кондратьев, Дедунов — Железков — Кузнецов.

«Трактор»: Демченко (Судницин).

Исаев — Бэйлен, Энлунд — Щехура — Томас;

Петров — Рясенский, Шаров — Рыбаков — Кокуёв;

Карпухин — Бородкин, Бергстрем — Стоа — Шолохов;

Желдаков, Губарев — Дугин — Тридчиков, Ерофеев.

Добрый день, уважаемые читатели 1obl.ru! Сегодня, 4 января, челябинский «Трактор» проводит первый матч в новом году. Соперником «черно-белых» станет хабаровский «Амур».

Отметим, что обе команды сейчас ведут борьбу за попадание в зону плей-офф. Челябинская команда пока что находится на заветном восьмом месте, в отличии от хабаровчан, которые занимают предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Команды уже встречались между собой в этом сезоне. Тогда, 9 октября, со счетом 3:1 победу одержала команда из Хабаровска. Кто победит в сегодняшнем матче? Узнаем в 16:30 по челябинскому времени.

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