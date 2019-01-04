/ «Трактор» принимает на своем льду «Амур»

3:0
КОНЕЦ МАТЧА. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
Статистика матча: Броски: 61-62 ; Броски в створ: 26-32 ; Голы: 3-0 ; Вбрасывания: 20-28 ; Блокированные броски: 8-15 ; Силовые приемы: 19-21 ; Время в атаке: 13:08-14:24 ; Штраф: 6-4.
Статистика 3-го периода: Броски: 13-27 ; Броски в створ: 8-10 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 8-8 ; Блокированные броски: 7-2 ; Силовые приемы: 8-8 ; Время в атаке: 02:05-05:39 ; Штраф: 2-0.
КОНЕЦ МАТЧА.
КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.
60 мин - Последняя минута третьего периода. Хабаровчане вновь проводят серию бросков, но все они вновь идут мимо.
59 мин - «Амур» атакует. Попытка броска, мимо ворот.
ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.
57 мин - Атакует «Амур». Отдавал игрок хабаровчан пас на пустой угол ворот, где шайбу перехватил игрок «Трактора».
56 мин - В атаке «Трактор», но игроки гостей моментально выбрасывают шайбу на проброс.
55 мин - Опасно выкатывался к воротам «Трактора» Загорна, Демченко в игре.
54 мин - Опасно бросает Владислав Ушенин, но не попадает в створ.
53 мин - Попытался бросить Марсель Шолохов, но его попытка была заблокирована.
52 мин - Ошибка «Трактора» в атаке, перехват гостей и выход к воротам Демченко. Игрок «Амура» не смог правильно распорядиться шайбой так и не нанеся бросок.
51 мин - Атакуют гости. Пас в направлении ворот перехвачен игроками «Трактора».
ГОЛ! Шайбу забросил Семен Кокуев, команда «Трактор».
50 мин - Бросок делает Семен Кокуев. Шайба меняет направление и закатывается в ворота Мурыгина. Счет становится 3:0!
49 мин - Хабаровчане в атаке. Вброс шайбы в зону «Трактора», после чего следует перехват от челябинцев.
47 мин - С шайбой гости. Попытка атаки заблокирована челябинцами.
«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСАТВЕ.
46 мин - Бросок, Демченко отражает. Повторный бросок игрока гостей попадает в шлем другому игроку хабаровчан, после чего шайбу забирает Василий Демченко.
45 мин - Большинство гостей. Хабаровчане закрепились в зоне, но пока что без броска.
УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой, на 2 минуты удален Александр Рыбаков, команда «Трактор».
43 мин - С шайбой гости. Наброс на ворота Демченко, мимо ворот.
42 мин - Неприятный момент у ворот Мурыгина, голкипер хабаровчан в игре.
41 мин - Начало третьего периода за игроками «Амура».
НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.
Статистика 2-го периода: Броски: 25-18 ; Броски в створ: 7-9 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 5-9 ; Блокированные броски: 1-5 ; Силовые приемы: 7-8 ; Время в атаке: 05:54-04:32 ; Штраф: 2-0.
КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.
ГОЛ! Шайбу забросил Райана Стоа, команда «Трактор».
40 мин - Атакует «Трактор»Кристиан Томас бросает по воротам Мурыгина, шайба проходит мимо. Затем с дальней дистанции бросает Райан Стоа, и счет становится 2:0!
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.
38 мин - Бросок Ушенина по воротам «Трактора», Демченко в игре.
ГОЛ! Шайбу забросил Кристиан Томас, команда «Трактор».
36 мин - Атака челябинцев. Бросок Кристиана Томаса и счет становится 1:0 в пользу «Трактора».
35 мин - С шайбой хозяева площадки. Бросает Егор Дугин, но попадает в конек защитнику «Амура».
33 мин - Борьба на пятачке у ворот «Трактора», Демченко вновь вступает в игру.
«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
31 мин - И вновь опасный момент у челябинских ворот. Михал Йордан бросал в пустой угол, Василий Демченко успевает переместиться и накрыть шайбу.
30 мин - Гости в большинстве. Бросок и попытка добивания, Демченко надежен.
УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Данил Губарев, команда «Трактор».
28 мин - Опасно у ворот гостей, Мурыгин спасает «Амур» от гола. В ответ хабаровчане организовали свою атаку, но также надежен Василий Демченко.
27 мин - Хабаровчане в атаке. Вход в зону, но судья фиксирует проброс.
26 мин - Наброс на ворота Мурыгина, голкипер хабаровчан накрывает накрывает шайбу ловушкой.
25 мин - Бросает игрок «Амура», Демченко без проблем отбивает шайбу.
24 мин - Щехура пасует на дальную штангу в направлении Бэйлена. Шайба скачет по клюшке 55 номера «Трактора» из-за чего он не может нормально бросить по воротам.
23 мин - Бросает со средней зоны Виталий Атюшов, Демченко в игре. Далее атакуют уже челябинцы, но гости успешно выбрасывают шайбу на проброс.
«АМУР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
22 мин - Позиционная атака «Трактора». Бросок, шайба пролетает над перекладиной. Далее мощно бросает Ник Бэйлен, мимо ворот.
21 мин - Стартовое вбрасывание второго периода за игроками «Амура», которые тут же отбросили ее в направлении ворот Демченко.
УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Павел Дедунов, команда «Амур».
НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.
Статистика 1-го периода: Броски: 23-17 ; Броски в створ: 11-13 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 7-11 ; Блокированные броски: 0-8 ; Силовые приемы: 4-5 ; Время в атаке: 05:09-04:13 ; Штраф: 2-2.
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.
20 мин - «Трактор» в атаке. Идет игра у бортов Мурыгина, после чего шайба уходит на скамейку запасных хабаровской команды. После вбрасывания ее подбирают игроки гостей, и выбрасывают шайбу в зону «Трактора». На последних секундах первого периода Йонас Энлунд зарабатывает для челябинцев еще одно большинство, которое начнется во втором периоде.
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.
19 мин - Атака хабаровчан не обернулась успехом, поскольку челябинцы быстро отобрали шайбу.
18 мин - Челябинцы в атаке. Марсель Шолохов проводит серию финтов и бросает по воротам. Хабаровчане подбирают шайбу и выбрасывают ее на проброс.
«АМУР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
17 мин - Вторая волна позиционной атаки. Перепасовка челябинцев. Бросает Райан Стоа, неточно. Затем бросает Кристиан Томас, Мурыгин ловит шайбу.
16 мин - Егор Дугин заводит шайбу в зону гостей. Позиционная атака, но пока что без броска.
УДАЛЕНИЕ. За атаку игрока не владеющего шайбой, на 2 минуты наказан Валентин Пьянов, команда «Амур».
15 мин - Опасно бросает защитник гостей Марек Грбас, Демченко в игре. В ответ уже «Трактор» проводит неприятную атаку, в которой Кристиан Томас зарабатывает на себе удаление.
14 мин - 4 в 2 атакуют челябинцы. Наброс на ворота, но перехватывают шайбу игроки «Амура».
12 мин - «Трактор» в атаке. Семен Кокуев бросает по воротам Мурыгина, голкипер «Амура» отбивает шайбу. Далее следует еще ряд моментов, страж ворот хабаровчан надежен.
11 мин - Наброс на ворота челябинцев. Демченко в игре. После вбрасывания гости создали еще пару моментов, шайба вновь прошла мимо.
10 мин - Хабаровчане уходят 2 в 1. Пас на Вячеслава Ушенина, мимо ворот.
9 мин - Перехватывают шайбу в чужой зоне челябинцы. Пол Щехура бросал по воротам с очень близкого расстояния, но не попал по воротам.
8 мин - «Амур» в атаке. Бросает Данил Файзуллин, Демченко вступает в игру.
6 мин - Попытка челябинцев расставится в зоне соперника закончилась потерей шайбы. Далее игроки «Амура» начинают свою атаку, которую успешно «накрывают» защитники «Трактора».
«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
4 мин - Продолжается борьба в зоне челябинцев. Гости в позиционном нападении. Бросок с близкой дистанции, Демченко выручает.
3 мин - Контролируют шайбу хабаровчане. Долгий розыгрыш в зоне хозяев, бросок, шайба пролетает рядом со штангой.
УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты наказан Илья Карпухин, команда «Трактор».
3 мин - Илья Карпухин сбивает с ног Александра Горшкова. Первое удаление в матче.
2 мин - Ответ «Трактора». Бросок по воротам Алексея Мурыгина, вратарь хабаровчан в игре.
1 мин - Стартовое вбрасывание первого периода за игроками «Амура». Матч начался. Томаш Зогорна нанес два броска по воротам Василия Демченко, челябинский вратарь в игре.
НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.
НАЧАЛО МАТЧА.
Напомним, что на сегодняшней игре не будет развлекательной программы. Это связано с трагедией, произошедшей в Магнитогорске. Помимо этого, матч начнется минуты молчания, а всю домашнюю серию челябинцы проведут с траурными повязками.
Стартовые пятерки играющих команд:
«Амур»: Мурыгин. Йордан-Кузьмин; Зогорна-Рассказов-Руденков.
«Трактор»: Демченко. Исаев-Бэйлен; Энлунд-Щехура-Томас.
Стартовые составы команд:
«Амур»: Мурыгин (Аликин).Йордан — Кузьмин, Зогорна — Рассказов — Руденков;
Корягин — Атюшов, Попугаев — Пьянов — Файзуллин;
Воробьев — Грбас, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Кондратьев, Дедунов — Железков — Кузнецов.
«Трактор»: Демченко (Судницин).
Исаев — Бэйлен, Энлунд — Щехура — Томас;
Петров — Рясенский, Шаров — Рыбаков — Кокуёв;
Карпухин — Бородкин, Бергстрем — Стоа — Шолохов;
Желдаков, Губарев — Дугин — Тридчиков, Ерофеев.
Добрый день, уважаемые читатели 1obl.ru! Сегодня, 4 января, челябинский «Трактор» проводит первый матч в новом году. Соперником «черно-белых» станет хабаровский «Амур».
Отметим, что обе команды сейчас ведут борьбу за попадание в зону плей-офф. Челябинская команда пока что находится на заветном восьмом месте, в отличии от хабаровчан, которые занимают предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
Команды уже встречались между собой в этом сезоне. Тогда, 9 октября, со счетом 3:1 победу одержала команда из Хабаровска. Кто победит в сегодняшнем матче? Узнаем в 16:30 по челябинскому времени.