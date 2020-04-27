Месячный младенец заразился коронавирусом в Златоусте

Глава города рассказал о статистике заболеваемости.

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В Златоустовском городском округе, который на данный момент является эпицентром заболевания коронавирусной инфекции, зарегистрировано 142 случая заражения COVID-19.

Самый массовый очаг произошел в отделении местной больницы. Но большинство уже успели контактировать с больными. Среди них есть и младенец, который родился месяц назад. А самому возрастному пациенту — 90 лет.

«Индекс самоизоляции в Златоусте 2,3 — 2,5. Это по-прежнему мало. За истекшие сутки у нас плюс 16 новых случаев. Среди заболевших COVID-19 и пожилые, и средний возраст, и молодежь, и даже дети», — заявил глава города Максим Пекарский.

Также к жителям Златоуста обратилась и главный врач городской детский больницы Наталья Ахтарьянова, которая попросила всех оставаться дома в это непростое время.

«Медикам очень необходима ваша помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. На сегодня в нашем городе пик заболевания. И поэтому единственным способом решить эту сложную и серьезную проблему является только одно: оставайтесь дома. И тогда все ваши близкие останутся здоровы. Вы поможете себе и, в то же время, облегчите нам путь оказания помощи наиболее тяжелым больным», — призвала жителей Наталья Ахтарьянова.

Напомним, что всего по области в данный момент зарегистрировано 413 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Самые большие очаги отмечены в Златоусте, Челябинске и Магнитогорске. 4 человека находятся на искусственной вентиляции легких. Трое умерли от онкологического заболевания, где COVID-19 был сопутствующим фактором.