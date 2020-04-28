В Челябинской области зафиксирована первая смерть от ковидной пневмонии

До этого пациенты умирали от онкологических заболеваний, а COVID-19 был сопутствующим.

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Министерство здравоохранения Челябинской области обновило статистику по заражению коронавирусной инфекцией в регионе. Всего за сутки зафиксировано 19 новых случаев выявления COVID-19. Таким образом, число зараженных пациентов возросло до 432.

«Среди новых подтверждений — 2 человека по Златоусту. В городе продолжают работать врачи из областного центра. Специальными бригадами медиков был обследован следующий круг контактных лиц. Анализы в работе», — заявили в региональном Минздраве.

Отмечается, что в Челябинской области зафиксирована первая смерть непосредственно от COVID-19. Сопутствующими заболеваниями были сахарный диабет и гипертоническая болезнь. Три летальных исхода ранее были связаны с онкологическими заболеваниями, где коронавирус был сопутствующим.

Всего же больных с инфекцией в данный момент 376 человек. Несколько из них находятся на искусственной вентиляции легких. Граждане с подтвержденным коронавирусом пребывают в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

49 из подтвержденных пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Напомним, что в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-201-41-88.