Министерство здравоохранения Челябинской области обновило статистику по заражению коронавирусной инфекцией в регионе. Всего за сутки зафиксировано 19 новых случаев выявления COVID-19. Таким образом, число зараженных пациентов возросло до 432.
«Среди новых подтверждений — 2 человека по Златоусту. В городе продолжают работать врачи из областного центра. Специальными бригадами медиков был обследован следующий круг контактных лиц. Анализы в работе», — заявили в региональном Минздраве.
Отмечается, что в Челябинской области зафиксирована первая смерть непосредственно от COVID-19. Сопутствующими заболеваниями были сахарный диабет и гипертоническая болезнь. Три летальных исхода ранее были связаны с онкологическими заболеваниями, где коронавирус был сопутствующим.
Всего же больных с инфекцией в данный момент 376 человек. Несколько из них находятся на искусственной вентиляции легких. Граждане с подтвержденным коронавирусом пребывают в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.
49 из подтвержденных пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Напомним, что в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-201-41-88.