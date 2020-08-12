Из дамбы в Катав-Ивановске планируют сделать место притяжения

Идею оценил Алексей Текслер.

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Дамба в Катав-Ивановске будет местом притяжения для горожан. Там обустраивают пешеходную зону и велодорожки, будут тротуары, газончики, парковки по обе стороны. Дамба соединяет две части города, по ней часто ходят люди, это нужный объект для города.



Новое место притяжения появится у жителей Катв-Ивановска. Дамба, соединяющая между собой две части города, станет благоустроенным объектом. Планами о строительстве места сегодня, 12 августа, местная администрация поделилась с Алексеем Текслером. Губернатор приехал в муниципалитет в рамках инспекции по городам и районам Челябинской области.

Местные власти планируют благоустроить территорию, которая является важной частью Катав-Ивановска. Дамба — важный для города объект, соединяющий две его части. На ней появятся пешеходная и велодорожки, будут тротуары, газончики, а по обе стороны установят парковки. Как рассказала корреспондент медиахолдинга ОТВ Алексею Текслеру понравилась идея.

«Его планируют закончить к сентябрю. Алексей Текслер посоветовал главе сделать там светодиодные деревья, потому что на мосту трудно высадить какие-то посадки, а так они будут радовать глаз и зимой и летом и они недорогие в покупке и использовании. Алексей Текслер похвалил за идею и её реализацию»,— рассказала корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.

Катав-Ивановск стал не первым городом в сегодняшнем маршруте Алексея Текслера. Глава региона уже успел побывать в Трёхгорном и Юрюзани. Там он послушал пожелания местных жителей и передал поручения главам.

Отметим, что Катав-Ивановск — место, которое имеет большое значение для семьи Алексея Текслера. Губернатор рассказал, что здесь когда-то жила его мама. Глава региона нашёл её старый дом и пообщался с местными жителями.