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/ Южноуральских малышей полностью обеспечат местами в детсадах до 2021 года

Южноуральских малышей полностью обеспечат местами в детсадах до 2021 года

Десять муниципалитетов находятся в «зоне риска».
сегодня в 14:10
  |  Общество

Сегодня, 14 февраля, губернатор Челябинской области в ходе совещания с главами муниципалитетов поручил обеспечить достаточное количество мест в дошкольных учреждениях для детей до 3 лет. Отдельное внимание уделено десяти муниципалитетам, в том числе и областной столице. Крайний срок решения проблемы — 2021 год.

Задача по ликвидации дефициту мест в детских садах детям до 3 лет до 2021 года ставятся перед нами Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Министерству образования и науки Челябинской области совместно с министерством строительства и инфраструктуры, главами Челябинского, Копейского, Чебаркульского, Миасского, Магнитогорского округов, Аргаяшского, Ашинского, Сосновского, Коркинского, Красноармейского районов подготовить предложения по открытию дополнительных мест в 2018–2019 годах с привлечением средств федеральной субсидии с учетом правил ее предоставления. Решение должно быть реализовано до 1 апреля. — заявил губернатор Челябинской области в ходе совещания с главами муниципалитетов.

Кроме того, глава региона поручил подготовить предложения в областной бюджет на 2019 год по софинансированию строительства и выкупа зданий детских садов в территориях с недостатком мест для детей 3–7 лет.

Напомним, ранее на Южном Урале заявили, что местами в детсады обеспечены практически все дети. Малыши в возрасте от 3 до 7 лет имеют 100% доступ к дошкольному образованию.

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