/ Разрушающийся детский сад угрожает жизни детей и персонала на Южном Урале

Здание не отвечает требованиям безопасности.

Здание детского сада в селе Алексеевка Варненского района разрушается буквально на глазах. Помещение не отвечает требованиям безопасности, один из входов обрушается, а лестницы аварийного выхода находятся в непригодном состоянии. На полу и стенах имеются дыры, их «расчерчивают» трещины.

Вход на территорию игровой площадки детского сада осуществляется через арку одной из эвакуационных лестниц, что создает условия причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних начавшимся обрушением материала, из которого построено сооружение. Выявленные нарушения законодательства об образовании, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, угрожают жизни и здоровью детей, а также работников и посетителей образовательной организации. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Прокурором Варненского района внесены представления начальнику управления по делам образования администрации и заведующему МКДОУ «Детский сад № 2» села Алексеевка, в которых потребовано устранить нарушения закона. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение нарушений находятся на личном контроле прокурора района.