/ Все дети военных в Чебаркуле будут устроены в детсады

Губернатор определил важные направления в развитии региона.

Важные для Челябинской области задачи определил губернатор Борис Дубровский на инвестиционном форуме в Сочи. Первой стало строительство в Озерске ледовой арены. Возведут ее через 1,5 года. Соглашение о строительстве с представителем АНО «Дирекция социальных и спортивных объектов» подписали 15 февраля.

Кроме того, губернатор рассказал о проблеме с детскими садами в Чебаркуле. По области ситуация нормальная, но в этом городе детям военных не находится места в детсадах. Решение уже найдено — построить еще одно учреждение на 250 мест на соответствующей территории.

Хотелось бы «войти в фундамент» в этом году, за 2019 год это решение организовать. Тогда до трех лет не будем иметь очередности в этой территории, второй садик там надо построить в 2019–2020 годах. — цитирует ТАСС Бориса Дубровского.

Отметим, что Российский инвестиционный форум проходит в Сочи с 15 по 16 февраля. Участие в нем принимают главы регионов РФ, представители ведущих организаций страны, а также премьер-министр Дмитрий Медведев. На форуме презентуют потенциал России в инвестиционной и экономической сфере.