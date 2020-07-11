Мужчина, выгуливающий гусей, удивил жителей Челябинска

Видео появилось в одной из социальных сетей.

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В Тракторозаводском районе Челябинска местные жители заметили необычную картину: мужчина выгуливал не собаку, как это обычно бывает, а трёх гусей. Интересное видео появилось в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

Как заметно из видео, мужчина переходил дорогу на улице Артиллерийской, при этом переводил трёх взрослых гусей и, словно дирижёр, руководил «построением» с помощью палки. Пернатые послушно шли за своим хозяином.

«Это выглядит безумно мило»,— подписал видео автор.

В комментариях пользователи отметили, что это не первый раз, когда по городу гуляют животные.

«В прошлом году через мост около „Родника“ дружно прошла группа из 5 или 6 коз. Постояли на светофоре (как будто соображают) и всей кучей потопали на „зеленый“ через дорогу. Машины стояли, никто не торопился. Козы перешли дорогу и пошли есть кусты в сквере. Я так поразилась, что даже не сообразила телефон достать, чтобы снять эту пастораль!»— написала Юлия Ваганова.

А пользователь Ксения Вуколова добавила, что в этом же месте нередко переходят дорогу утки с утятами, и все автомобили также дружно их пропускают.