Мэрия Челябинска выдала разрешение на строительство армянской церкви

Новый храм сможет вместить до 300 прихожан.

Врип главы Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение о разрешении строительства армянской церкви. Соответствующий документ появился на официальном сайте администрации города. Строительства армянской церкви жители города ждали 10 лет.

Церковь Святого Григория Просветителя появится в Курчатовском районе по улице Бейвеля. Само здание будет иметь традиционный вытянутый колокол и башню-колокольню. Площадь здания составит 300 квадратных метров. Новая церковь сможет вместить приблизительно 200-300 прихожан. Строительство оценивается в 200 миллионов рублей, их выделит армянская община.

Напомним, что в Челябинске армянская церковь станет первой. Сейчас диаспора вынуждена молиться в Свято-Троицком храме в Челябинске, где установлен специально привезенный из Армении крест-камень. Единственный армянский храм в Челябинской области находится в Магнитогорске. И то он до сих пор не сдан в эксплуатацию.