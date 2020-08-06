В Челябинске торжественно заложат камень в фундамент армянской церкви

Она станет первой в городе.

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В Челябинске пройдет торжественное мероприятие, в рамках которого будет заложен первый камень в фундамент строящейся армянской церкви. Об этом сообщили в «Союзе армян России в Челябинске».

«Друзья, приглашаем вас на торжественное мероприятие, посвященное закладке первого камня, благословение и освящение фундамента Армянской Апостольской Церкви. Открытие Хачкара», — сообщает САР в Челябинске в своем аккаунте в социальных сетях.

Напомним, что разрешение на строительство армянской церкви было выдано в 2019 году. Строительство развернули на улице Бейвеля, недалеко от кафе «Ной». Участок был выделен армянской диаспоре в безвозмездное пользование администрацией города.