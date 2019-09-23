Развязка скандала: строительство на историческом месте Челябинска приостановят

Об этом сообщил краевед Юрий Латышев.

Послушать 00:00

Строительство третьей очереди развязки на улице Братьев Кашириных и Российской приостановят. Археологи должны проверить уничтоженный исторический слой. Об этом рассказал краевед Юрий Латышев.

В понедельник, 23 сентября, врип главы Челябинска Наталья Котова встретилась с Юрием Латышевым. Обсудили проблему строительства третьей очереди развязки, где при работах, подрядчики нарушили культурный слой. По словам краеведа, территория от улицы Красной до Российской относится к объекту культурного слоя. Это значит, что строительство можно проводить после проверки археологов.

Поэтому было решено прекратить работы на улице Нагорная от Красноармейской до Российской для проверки территории археологами, отметил краевед.

«Договорились, что они прекратят земляные и монтажные работы и заключат договор с археологами на проведение спасительных работ. Археологи проверят, что они там уничтожили и дальнейшее строительство будет под наблюдением специалистов», — рассказал Юрий Латышев.

По словам краеведа, в течение дня со специалистами должны заключить договор. После археологи преступят к работе.