Мэрия Челябинска разорвет контракт о создании платных парковок

Работы по созданию проекта парковочного пространства остановились еще в начале года.

Нет платным парковкам. Сегодня, 15 июля, в ходе аппаратного совещания глава Челябинска Наталья Котова заявила о проблемах с организацией платных парковок.

Идея о создании единого парковочного пространства на восемь тысяч места появилась еще в прошлом году. Ее инициатором стал тогдашний глава города Евгений Тефтелев. Предполагалось, что платные парковки помогут улучшить ситуацию на дорогах. Однако проект так и не был разработан.

«Трудно мне сказать, почему работы не начались. Мне стало известно недавно, что есть нарушение со стороны концессионера. В настоящий момент направлено уведомление о расторжении в добровольном порядке этого концессионного соглашения. Мнение администрации города, и есть поручение главы региона Алексея Леонидовича Текслера, – рассмотреть целесообразность заключения этого соглашения», – заявила Наталья Котова.

Также глава города отметила, что в случае невозможности расторжения контракта по соглашению сторон, будет направлено уведомление в арбитражный суд.