Челябинск может погрязнуть в снегу в новом году

УФАС признало недействительным итоги аукциона по содержанию улично-дорожной сети.

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По решению Управления Федеральной антимонопольной службы были отменены итоги аукциона по содержанию улично-дорожной сети Челябинска. Информация о том, что контракт, стоимостью 3 миллиарда рублей не был отыгран, появилась на сайте госзакупок.

«Аукцион по магистральной дороге отменен по требованию УФАС. В документацию будут внесены все необходимые изменения, которые потребовали в УФАСе и торги будут», — прокомментировала ситуацию для сайта Telefakt. ru пресс-секретарь администрации Челябинска Ксения Дурманова.

Аннулированный контракт выиграл генподрядчик АО «Объединение "Ингеоком"». Заявки на новый аукцион будут приниматься до 13 января.