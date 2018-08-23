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Проезжую часть оградят от автомобилей на улице Доватора

Сложности в движении возникнут из-за ремонта теплосети.
сегодня в 17:35
  |  Общество

Часть дороги по улице Доватора будет недоступна для проезда автомобилей в течение целого месяца. Пока не наступили настоящие холода, там реконструируют участок тепловой сети. На дороге уже выставляют ограждения с предупреждающими знаками. В ближайшее время между домами № 32 и 36 будет сложно двигаться.

Для движения будут открыты только по одной полосе в обоих направлениях. Водителей просят быть внимательными при проезде данного участка и, по возможности, выбирать альтернативный маршрут. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации города.

То же касается общественного транспорта: пассажирам автобусов и маршруток нужно быть готовыми к трудностям в движении на ремонтируемом участке улицы Доватора.

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