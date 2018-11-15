/ Таможенники Челябинска нашли «Мерседес» в «КамАЗе»

Машину перевозили в грузовике вместе с продуктами.

Сотрудники челябинской таможни конфисковали незаконно находящийся на территории России автомобиль «Мерседес». Машина перевозилась в «КамАЗе» через контрольно-пропускной пункт «Бугристое», который находится в Троицком районе. Чтобы скрыть машину, ее спрятали за продуктами.

В ходе проведенных проверочных мероприятий было установлено, что данный автомобиль был ввезен в 2016 году на территории Российской Федерации гражданином Таджикистана. Срок временного нахождения транспортного средства на территории России истек в 2017 году. Нахождение машины на территории ЕАС без уплаты таможенных платежей и декларирования товара фактически является незаконным. По данному факту сотрудниками челябинской таможни было возбуждено дело об административном правонарушении, по факту невывоза машины в установленные сроки. — рассказали сайту «Первый областной» в челябинской таможне.

Сотрудники таможни конфисковали автомобиль. В настоящее время проводится расследование. В отношении перевозивших немецкую иномарку возбуждено административное дело по статье «Невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и транспортных средств физическими лицами». Предварительный таможенный платеж по факту нарушения составит 800 тысяч рублей.

Ответственность за правонарушение предусаотрена часть 1 статьи 218 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает дополнительное изъятия предмета нарушения. Расчет таможенных платежей предварительно составляет 800 тысяч рублей. Автомобиль «Мерседес» в соответствии с законодательством был изъят, в настоящее время проводится административное расследование.