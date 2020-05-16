За отказ от тестирования на коронавирус будут штрафовать

Кроме того, штраф грозит и тем, кто нарушает предписания главных санитарных врачей.

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Не только за активность, касающуюся коронавируса, могут штрафовать граждан, но и за бездействие. К этому, например, относятся отказ от тестирования и отсутствие сообщения о прибытии в РФ из других стран или городов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Подробнее агентству ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

«Бездействие выражается в невыполнении обязанности по незамедлительному сообщению о возвращении в РФ, месте регистрации и фактического пребывания, обращению за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в случае появления любого ухудшения состояния здоровья, а также уклонении от обязательного лабораторного обследования»,— цитирует ТАСС министерство внутренних дел.

То есть, если человек вернулся из какой-либо страны и не соблюдает карантин, если он болеет коронавирусом или контактировал с больными и также не соблюдает карантин, за это предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, по которой предусмотрен штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Причём это касается как тех, кто находится дома, так и тех, кто помещён в обсерватор.