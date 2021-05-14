Где хорошо, там и плохо. Жители Магнитогорска возмущены ремонтом дороги из-за пыли

Участок обновляемой улицы будет закрыт для транспорта до 26 мая

В Магнитогорске стартовали дорожно-ремонтные работы. Замена асфальта или ямочный ремонт проходит по всему городу. Только в 2020 году в городе металлургов заменили асфальтобетонное покрытие на 45 участках протяженностью около 39 километров. А мэрия города открыла горячую линию по состоянию дорог: каждый житель может сообщить об аварийном участке, яме или дорожном дефекте в соцсетях.

Однако такое дорожное обновление устраивает не всех горожан. Житель Магнитогорска обратился в популярном городском паблике с жалобой на пыль во время ремонта участка дороги.

«В связи с заменой дорожного полотна по улице Магнитной хочу написать жалобу. С момента начала ремонтных работ, в течение двух недель, жители поселка просто задыхаются от столба пыли, а среди них немало аллергиков и маленьких детей. Это негативно отражается на нашем здоровье, на улице невозможно находиться. Даже в позднее время пыль никуда не уходит. А, судя по объему работ, этот бардак закончится нескоро. Я уже не говорю про ужасный шум с 9:00 до 19:00. Мы не против ремонтных работ, но как быть жителям? Наверняка можно поливать дороги водой, чтобы не поднималась пыль. Дорогу невозможно перейти, огромные ямы, а про коляску и речи быть не может. Подскажите, куда можно написать жалобу», — пишет анонимный пользователь Сети.

Горожане не поддержали автора поста и красноречиво попросили магнитогорца потерпеть, пока идет ремонт. Работы на улице Магнитной еще продолжатся.

Сегодня, 14 мая, и до 26 мая проезд для транспорта будет закрыт по южной стороне улицы на участке от шоссе Космонавтов до улицы Кирова. В мэрии не уточняют, какой вид проводится. Скорее всего, речь идет о расширении полос, поскольку на улице уже демонтировали посадочные площадки на дорожные знаки на остановках общественного транспорта. А сами остановки «Ул. Магнитная» и «Ул. Сосновая» временно закрыли. Пыль, которая доставляет неудобства местным жителям, поднимается от демонтажа бордюров.