Три автомобиля столкнулись на въезде в правый берег Магнитогорска

Участники ДТП стали заложниками многокилометровой пробки из-за ремонтных работ

На шоссе Космонавтов в Магнитогорске столкнулись три автомобиля. ДТП произошло в среду, 19 мая, в вечернее время. О столкновении машин ИА «Первое областное» сообщили очевидцы. Отмечается, что столкновение на шоссе в сторону Магнитогорска произошло по направлению многокилометрового затора, который образовался с левого берега на правый.

«Пробка идет через всю Казачью переправу. Там ДТП из трех машин»,— рассказал ИА «Первое областное» очевидец инцидента.

Отметим, затор случился не только на этом участке, но и на улице Магнитная в направлении улицы Завенягина. Там причиной пробки стала перекрытие дороги. Как сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска, работы на участке продлятся еще неделю. А жители города уже пожаловались на пыль из-за ремонта дорожного полотна.

«С 14 по 26 мая будет перекрыто движение по южной стороне улицы Магнитной на участке от шоссе Космонавтов до улицы Кирова. Будьте внимательны и выбирайте маршрут заранее»,— сообщили представители магнитогорской администрации.

Отметим, по данным сервиса «2Гис», также сложная дорожная ситуация и на улице Завенягина. Здесь проезд осложнен из-за ремонта трамвайных путей на пересечении с Карла Маркса. Добавим, работы на этом участке, по планам мэрии, должны закончится уже в четверг, 20 апреля.