Мэр Челябинска рассказала как порадовала своих мужчин в День защитника Отечества

Глава города поздравила челябинцев с праздником.

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Глава Челябинска Наталья Котова рассказала, как поздравит с Днем защитника Отечества мужа и сына. Глава города в своих аккаунтах в социальных сетях выложила посты о том, что встала пораньше, чтобы порадовать семью.

«Пока мои мужчины спят, напекла им блинчиков. Пользуясь случаем поздравляю всех с Днем защитника Отечества! Во все времена мужчины России — надежная защита и опора своих домов, семей и всей страны. В этот день мы не устаем благодарить всех вас за поддержку, крепкое плечо, заботу, любовь и понимание», — пишет глава города.

Наталья Котова пожелала сильной половине человечества, чтобы они были здоровы и чтобы их окружали только единомышленники и друзья. Также, глава Челябинска, пожелала мужчинам сил, как душевных, так и физических.