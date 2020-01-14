Алексей Текслер поздравил маму первой девочки, родившейся в новом году

Сразу после полуночи 1 января на свет появилась малышка Николь.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил родителей ребёнка, который родился первым в 2020 году. В 00:45 1 января в Челябинске на свет появилась маленькая Николь. В семье Пеговых Николь — третий ребенок. У неё есть сестра и старший брат.

Алексей Текслер рассказал маме Николь Веронике Пеговой о том, какие выплаты положены при рождении ребенка.

«Выплата порядка 10666 рублей, ранее она была меньше, теперь она проиндексирована. Увеличен срок выплат, ранее их выплачивали до 1,5 лет, сейчас до 3 лет. И на это не будет влиять, посещает ли ребенок детский сад. Региональный материнский капитал увеличится в этом году с 63 тысяч до 100 тысяч рублей. С такой инициативой я обращусь в Законодательное собрание. Уверен, депутаты меня поддержат. Существует еще ряд льгот и пособий, о них вам подробнее расскажут социальные работники», — отметил Алексей Текслер.

Ночью 1 января в Челябинской области родилось 45 малышей. Из них 20 — мальчики, а 25 — девочки. Как отметил глава региона — девочки всегда побеждают.

Вероника Пегова поблагодарила губернатора за поздравление и обратилась с просьбой помочь приобрести хоккейную форму для старшего сына — 9-летного Валеры.

«Тренеры решили, что ребёнок будет вратарём: у него все данные для этого. Но форму купить — это слишком большая сумма денег», — отметила многодетная мама.

Алексей Текслер обещал поддержку и отметил, что планирует развивать детский хоккей в регионе.