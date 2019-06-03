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/ Мэр Челябинска прокомментировал слухи о своей отставке

Мэр Челябинска прокомментировал слухи о своей отставке

Владимир Елистратов заверил, что у него нет опасений.
сегодня в 15:48
  |  Общество

На аппаратном совещании с главой Челябинска Владимиром Елистратовым подняли вопрос не только о свершившихся, но и о возможных кадровых переменах. Мэра спросили, сталкивался ли он со слухами о своем скором отстранении и может ли прокомментировать их.

Идет нормальная работа. У меня опасений нет. Как будет – жизнь покажет. — ответил Владимир Елистратов.

Глава Челябинска также добавил, что был на совещании с Алексеем Текслером, где обсудили большой пласт важных вопросов, но разговор о смене мэра там не поднимался.

Напомним, что 3 июня сообщили об официальном увольнении Александра Шабалина, начальника Управления дорожного хозяйства. Эту отставку рекомендовал Алексей Текслер.

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