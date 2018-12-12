/ Меньше половины россиян читали конституцию

Запомнили содержание основного закона России всего 9% граждан.

О том, что 12 декабря в России большой праздник — День Конституции — знает только 61% россиян. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром». Число граждан, знающих о дате, каждый год понижается. При этом россияне не спешат браться за главный закон страны. Только 42% опрошенных читали конституцию, и только 9% хорошо знакомы с содержанием.

Эксперты говорят, что именно по этой причине люди плохо информированы о своих правах.

Такие обращения — это диалог с властью, который имеет значение для каждого конкретного гражданина. Важнейшей задачей юристов является правильная трансляция органам власти, в том числе судебным, имеющихся у граждан проблем. И решение таких проблем, иногда кажущихся мелкими, способно улучшить общее отношение россиян к государству и правовой системе в целом. — сообщил управляющий МАБ «Адвокаты и бизнес» Дмитрий Штукатуров.

Как сообщает газета «Известия», в опросе участвовали 1,6 тысяч человек.

Всем, кто не успел повзаимодействовать с «Левада-центром», все равно могут понять, насколько хорошо они знают конституцию. Достаточно пройти тест от «Первого областного».