/ Наука и инновации: в ЮУрГУ завершился третий день Юбилейной недели

Гости увидели изобретения ученых ЮУрГУ, посетили экскурсию, фотогалерею и телемарафон, а также побывали на претезентации новой книги по журналистике.

Продолжается празднование 75-летия Южно-Уральского государственного университета. В честь юбилея 12 декабря в стенах вуза состоялись мероприятия, посвященные науке и инновациям.

Ректор ЮУрГУ открыл выставку научно-технических достижений «От ЧММИ к университету глобальных цифровых трансформаций», где были представлены последние разработки ученых вуза.

Александр Шестаков рассказал, почему необходимо поддерживать деятельность институтов, высших школ, научно-образовательных центров и лабораторий университета:

Выставка научно-технических достижений ЮУрГУ показывает, каких результатов в практическом плане университет достиг за последние годы, и позволяет оценить, в каком направлении нам следует двигаться дальше. Это некое подведение итогов наших достижений в инновационной сфере. Одной из задач Южно-Уральского государственного университета является его становление как предпринимательского вуза, и это означает, что разработки, которые создаются здесь, должны находить применение в промышленности нашей страны.





Гости выставки увидели последние изобретения ученых ЮУрГУ, которые получили широкую известность за пределами региона: инновационные стельки FizioStep, аппарат для реабилитации пациентов с травмами ног, аппарат информационной микроволновой терапии, тренажер с технологией виртуальной реальности в направлении «Нефтедобыча», светопрозрачный бетон, объемные макеты современных зданий, устройства, которые используются в криминалистике, робот Ваня и многие другие.

В ЮУрГУ прошло открытие уникальной лаборатории функциональных материалов. Возглавил лабораторию Сергей Таскаев, доктор физико-математических наук.

Оборудование такого класса в России можно пересчитать по пальцам, не в каждом федеральном национальном университете есть такое. Здесь нет возможности утечки такого дорогостоящего газа как гелий, причём он находится в сжиженном состоянии. Это очень комфортное для научных исследований оборудование. Оно может исследовать материалы при высокой температуре в 1000 градусов. Это универсальный комплекс, который позволяет одновременно изучать спектр разных величин. Весной в ЮУрГУ приедет профессор из университета Севильи Викторино Франко, который дал согласие стать научным советником данной лаборатории, — прокомментировал Сергей Таскаев.





В эфире ТРК ЮУрГУ ТВ состоялся телемарафон «Наука и инновации в ЮУрГУ». Редакция университетского телеканала подготовила документальные фильмы, очерки, репортажи о развитии ведущих научных направлений, выдающихся научных достижениях ученых вуза и перспективных направлениях развития в рамках Проекта 5-100.

Телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ» создала цикл из 12 фильмов о научной деятельности университета. Эти фильмы и послужили основой для телемарафона, который начался сегодня в 10:00. В программе телерадиокомпании он поставлен как в кабельной сети, так и в социальных сетях: на YouTube и Вконтакте. Длительность этого телемарафона около 3 часов. Таким образом, у всех желающих есть возможность познакомиться с наукой ЮУрГУ в полном объёме, — говорит директор телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» Сергей Гордиенко.





В Издательском центре ЮУрГУ состоялась выставка-экскурсия «От "Оптимы" до "облака": история университетского книгоиздания». Посетителям, среди которых были студенты и сотрудники ЮУрГУ, были представлены научные и учебные издания университета разных лет — от 50-х годов ХХ века до настоящего времени, а также оборудование, использовавшееся в университетском издательстве в разные годы — от пишущей машинки и аналоговых копировальных аппаратов до современной цифровой печатной системы. Особый интерес у посетителей вызвал участок изготовления твердого переплета.





Директор издательского центра Юлия Буймова:

Даная выставка-экскурсия демонстрирует развитие издательского центра, начиная с середины прошлого века и до настоящего момента. Можно понаблюдать уровень объём и разнообразие тех работ, которые мы сейчас выпускаем. Они занимают лидирующие места на всероссийских международных конкурсах. Издательский центр ЮУрГУ входит в Топ-30 издательств России, в год мы выпускаем более 800 различных изданий. Также на выставке представлено электронное пособие, которое включает в себя различные элементы мультимедиа и взаимодействует со студентом.

В Научной библиотеке ЮУрГУ открылась фотогалерея «Лидеры ЮУрГУ-2018». На выставке представлены 76 черно-белых фотографий выдающихся ученых, целеустремленных руководителей, талантливых преподавателей и сотрудников — лидеров научной, образовательной, культурной, спортивной, социальной сфер ЮУрГУ.





В рамках празднования юбилея состоялась встреча выпускников факультетов Политехнического института. Собравшиеся вспомнили славную историю технических факультетов Южно-Уральского государственного университета, а директор института Сергей Ваулин в своем выступлении представил современное состояние и перспективы развития Политехнического института. На память о встрече каждый выпускник получил юбилейный значок с логотипом Политехнического института.

В научной библиотеке ЮУрГУ открылась выставка выдающихся научных трудов и изданий ученых университета.





Директор Светлана Смолина рассказала об экспонатах выставки:

На сегодняшний день учеными и сотрудниками ЮУрГУ издано более 15 тысяч учебных пособий, учебников и монографий. На выставке мы можем проследить историю ЮУрГУ в книгах. Например, одним из первых изданий вуза является рукопись, размноженная литографическим способом. Говоря о сегодняшнем дне, нужно отметить, что работы ученых ЮУрГУ издаются как в нашем издательском центре ЮУрГУ, так и в крупных российских издательствах в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове и других городах. Мы постарались представить на выставке фундаментальные труды естественных, технических, социально-гуманитарных наук, которые в последние годы издаются в зарубежных издательствах.

В Профессорском зале научной библиотеки подвели итоги конкурса «Университетская книга 2013-1018». Книги оценивались по 10 номинациям, среди них лучшие по юридическим, техническим, социально-гуманитарным и другим наукам, лучшие электронные издания и т.д. Книга под редакцией Людмилы Шестеркиной заняла первое место среди изданий социально-гуманитарного профиля (над ней работал коллектив авторов из числа преподавателей факультета журналистики).





Немного ранее наш труд по универсальной журналистике стал лучшим учебником России в области журналистского образования. Сейчас мы получили признание наших коллег, ученых-преподавателей и студентов. Для нас это радостная победа, потому что в ЮУрГУ очень серьёзные традиции выпуска учебников. Со временем мы планируем разработать ещё одно издание по журналистике, — рассказала декан факультета журналистики ИСГН ЮУрГУ Людмила Шестеркина.





Состоялось торжественное награждение преподавателей и сотрудников вуза орденами «За заслуги перед ЮУрГУ» I и II степени, а также юбилейными медалями. Подведены итоги конкурса «Alma mater», посвященного юбилею университета. Победители определены в 12 номинациях: «Наука — лаборатория — предприятие», «Лидер перемен», «Инноватор-изобретатель», «Профессор диссертационного совета международного уровня», «Проводник в науку» и других.

В номинации «Наука — лаборатория — предприятие» победителем стал начальник лаборатории экспериментальной механики, кандидат технических наук Павел Тараненко:

Я был удивлен, когда узнал, что стал одним из победителей. Название моей номинации совпало с тем, что я проповедую. Моя мечта — организовать эффективное взаимодействие университета и предприятия с целью выполнения совместных проектов. Одним из них мы сейчас занимаемся, он связан с расходомерами. В этой работе на сегодняшний день задействованы наш университет и ряд компаний, также работаем с Оксфордом. Пока все получается.





В конце третьего дня юбилейной недели состоялась презентация проекта «История Южного Урала. С древнейших времен до конца ХХ века». Авторами проекта стали директор научно-образовательного центра евразийских исследований Александр Таиров, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ Сергей Боталов и декан исторического факультета, профессор Игорь Сибиряков.

Этот проект выполнен в университете в полном соответствии с традициями классического российского университета, которые подразумевают очень высокую степень научной свободы. Я ещё раз прошу просто услышать и осознать это: для учёных свобода — это как воздух, когда есть возможность высказывать спорные точки зрения, когда идёт дискуссия, когда предъявляются различные доказательства, вот все это является обязательным условием выполнения серьёзного научного проекта. Мы работаем в условиях такой свободы и за это очень благодарны всем, кто причастен к реализации данного проекта, — подчеркнул Игорь Сибиряков.





Праздничные события, освящающие международную деятельность, а также торжественное собрание и праздничный концерт состоятся 13 и 14 декабря. С подробной афишей можно ознакомиться в Программе праздничных мероприятий.