/ В Челябинске тысячи полицейских посетили мемориал имени Виталия Масленникова

Мероприятие состоялось в 33 раз.

В Челябинске состоялось традиционное спортивное мероприятие — XXXIII Мемориал имени Виталия Масленникова, посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей. Сегодня на стадионе имени Елены Елесиной собрались тысячи полицейских и их семей. Мероприятие посетил глава Челябинской области Алексей Текслер.



Проводимый в День памяти и скорби Мемориал начался с зажжения факела - символической свечи. Присутствующие на мероприятии минутой молчания почтили память всех сотрудников органов внутренних дел, которые в разные годы ценой собственной жизни защитили спокойную жизнь граждан и общественный правопорядок. На большом экране были перечислены все имена безвременно погибших при выполнении служебных обязанностей. В небо взлетели сотни белых шаров, символизирующих светлые жизни рано ушедших. — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Зрители могли наблюдать за спортивными соревнованиями между управлениями и отделами МВД Челябинской области: бег, подтягивание на перекладине, комбинированные и семейные эстафеты, жим гири и перетягивание каната. Между соревнованиями зрителей радовали выступления творческих коллективов.

Подведение итогов в различных этапах турнира определило, что самые быстрые, сильные и выносливые полицейские служат в Управлении МВД России по г. Челябинску, они признаны победителями. Призовые 2-е и 3-е места в общекомандном зачете распределились следующим образом: серебро у спортсменов ОМВД России по г. Миассу; на третьем месте сотрудники УМВД России по г. Магнитогорску. — подчеркивает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Завершился мемориал торжественным награждением участников соревнований.