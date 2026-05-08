Мемориал «Вечный огонь» в Челябинске открывали дважды

Пламя Памяти в южноуральской столице появилось 61 год назад

8 мая 1965 года в Челябинске был зажжен Вечный огонь. Церемонию провели в преддверии 20-летия Победы в Великой Отечественной войне. Огонь зажгли матери погибших летчиков Героев Советского Союза Василия Луценко и Евгения Овчинникова в память о своих сыновьях и всех челябинцах, не вернувшихся с фронта. ИА «Первое областное» к 81-летию Великой Победы рассказывает историю появления мемориала.

О том, где и когда появился первый в СССР Вечный огонь, есть разные мнения. 9 мая 1955 года пионерка Люба Коротких и директор Щекинского газового завода Сергей Джобадзе зажгли пламя Памяти в поселке Первомайском под Тулой. Создание мемориала было инициативой руководителя предприятия. Есть сведения, что в Москве первый Вечный огонь вспыхнул на Преображенском кладбище в 1956-м. В Ленинграде на Марсовом поле мемориал открыли 6 ноября 1957 года. Это событие называют первым на государственном уровне. От ленинградского Вечного огня 9 февраля 1961 года пламя снова зажгли на Преображенском кладбище столицы. Знаменитый мемориал на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду возле Кремлевской стены появился позже, 8 мая 1967 года.





В южноуральской столице место для Вечного огня выбрали по исторической значимости — у главного почтамта. 9 мая 1943 года оттуда провожали на фронт челябинскую добровольческую танковую бригаду, ставшую частью знаменитого Уральского корпуса. Изначально мемориал был в виде бронзовой чаши в форме звезды. Перед ней находилась облицованная белым мрамором стела длиной 12 метров и высотой 3 метра с надписью: «Воинам-челябинцам, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.». Автором композиции был главный архитектор Челябинска Петр Даниленко. В день открытия, 8 мая 1965-го, возле нового места памяти провели митинг.

«Разные люди собрались в сквере. И ветераны войны, чьи ордена говорят о доблестном ратном пути, и те, кто родился после последних залпов, и герои труда, ковавшие победы в тылу»,— писала в «Челябинском рабочем» Лия Вайнштейн.

Право зажечь Вечный огонь во славу павших доверили Полине Луценко и Полине Овчинниковой. Две немолодые женщины в тот день, 61 год назад, были на митинге в черных платках.





«Тысячи людей застыли в скорбном молчании. Две пожилые женщины в глубоком трауре, две матери несут факел. Вспыхивает вечный огонь. Отныне огонь будет всегда гореть здесь. Он вечен, как вечна слава павших героев»,— отмечала автор заметки.

В 1966 году перед Вечным огнем провели первую Вахту памяти. Постоянный почетный караул установили с 1971 года. 8 мая 1975 года, к 30-летию Победы, рядом с Вечным огнем открыли памятник «Добровольцам-танкистам».





К 40-летию Победы в 1985 году Бульвар Славы решили обновить и расширить. В 1984-м во время реконструкции Вечный огонь перенесли в восточную часть территории, к улице Цвиллинга, а стелу с белым мрамором снесли. Тогда же изменился вид мемориала — он принял привычный нам облик. Авторы реконструкции — архитекторы Владимир Глазырин и Яков Рувинов, скульптор Александр Кудрявцев. 9 мая 1985 года у обновленного Вечного огня состоялся митинг.





«В этом году бульвар Славы обновлен. От памятника Добровольцам-танкистам участники митинга идут мимо цветника с зацветшими тюльпанами. Затем — пять гранитных ступеней вниз, где над красно-коричневым мрамором, в кольце медного дубового венка — Вечный огонь… Сотни, тысячи имен павших мысленно звучат у Вечного огня. И беспокойное пламя над пятиконечной звездой как бы подхватывает заклинание: мы помним, мы помним…» — писал Михаил Фонотов в «Челябинском рабочем».

Пламя Вечного огня горит в чугунной звезде, символизирующей военную доблесть. Она окружена бронзовым венком, украшенным дубовыми и лавровыми листьями. Эти элементы являются символом вечной славы. Мемориал из красного мрамора находится в углублении в форме квадрата. К нему ведут ступени со всех сторон. Наверху находятся траурные чугунные колонны с приспущенными знаменами и советскими эмблемами в кругах.





В 2005 году, к 60-летию Победы, на Бульваре Славы установили стелы с именами южноуральцев — Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы. На одной из них написано «Никто не забыт, ничто не забыто», на другой — «Героям Великой Отечественной войны посвящается». Бульвар вымостили гранитной плиткой.





В июле 1985 года городской Совет депутатов принял решение о премировании работников исполнительного комитета за ввод в эксплуатацию Вечного огня. Вместе с этим почетными грамотами горисполкома наградили участников сооружения мемориала. Добавим, что в современное время Вечный огонь ремонтировали несколько раз, в том числе в 2025 году к 80-летию Великой Победы.