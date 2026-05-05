Почетный караул выставили у Вечного огня в Челябинске

В акции «Вахта памяти — 2026» принимают участие школьники и студенты

В Челябинске у мемориала «Вечный огонь» выставили почетный караул, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 5 по 12 мая у Вечного огня будут стоять школьники, после — с 13‑го по 19‑е — их заменят студенты колледжей и техникумов. Всего в почетный караул заступят 14 команд из 224 юных челябинцев.





«„Вахта памяти“ символизирует связь поколений: наших дедов и прадедов с нами и нашими детьми. Это дань уважения тем людям, которые пожертвовали своей жизнью, чтобы сегодня мы могли говорить и думать на родном языке, гордиться своей историей и культурой», — отметила директор школы № 36, соорганизатор мероприятия Маргарита Меньшенина.

Одними из первых в караул заступили ученики школы № 19. Команда с 2016 года демонстрирует высокий уровень подготовки. Все участники прошли специальное обучение: их оценивали начальник почетного караула, подполковник запаса, ветеран боевых действий Алик Хуснутдинов, а также курсанты ЧВВАКУШа.





«Стоя в карауле, ты максимально собран, чувствуешь адреналин и бесконечную гордость за своих героических предков», — поделился Илья Блинов, кадет школы № 19. В «Вахте памяти» он участвует четвертый раз.

В четвертый раз на пост встает и ученица школы № 24 Лейла Ибрагимова. Она подчеркнула, что подготовка к акции длилась около месяца.

«В этом году в нашей команде много новеньких из разных классов. Курсанты ЧВВАКУШа знакомили ребят с церемониальным шагом и следили за синхронностью. Мы разные, но нас объединяет желание чтить память героев Великой Отечественной войны и быть ее достойными», — говорит девушка.





Для участников также предусмотрена образовательная программа: они ведут боевые листки и посещают выставки, посвященные Великой Отечественной войне. Организаторы мероприятия — комитет по делам образования Челябинска и городское управление по делам молодежи. Мероприятие является частью национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее более 100 бойцов отправились в 12 экспедиций в рамках акции «Вахта памяти — 2026».