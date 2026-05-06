В Челябинской области зажгли еще один Вечный огонь у памятника героям

Он находится в селе Медведевка

В среду, 6 мая, в селе Медведевка Кусинского района было шумно и многолюдно — как на большом празднике, который по-настоящему ждали. У обелиска, где высечены фамилии ушедших на фронт, под звуки духового оркестра и залпы солдатского караула зажегся Вечный огонь, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Монумент стоит в центре Медведевки, напротив школы. Половину участников торжества составили мальчишки и девчонки с георгиевскими лентами на груди. Председатель Заксобрания Челябинской области Олег Гербер обратился к детям:

«Этот огонь не только для нас, взрослых. Мы делаем это для вас, чтобы вы помнили. Тех, кто видел ужасы войны, с каждым днем становится все меньше. Восемьдесят один год прошел, но мы до сих пор открываем памятники и будем открывать, потому что память об этой Победе вечна».





«Спасибо компании „Новатэк“. Благодаря ей по всей стране ремонтируют и подключают такие памятники. Это наша святая обязанность»,

— сказал глава Кусинского округа Юрий Лысяков.

Именно из Медведевки уходил на фронт 380-й стрелковый полк, который затем в составе 171-й дивизии дошел до Берлина. Знамя этого полка — одно из тех, что водружали на колонны Рейхстага.Перед тем как ударил залп торжественного караула, на площадке разлились марши в исполнении военного духового оркестра. Почетное право зажечь Вечный огонь предоставили начальнику ГУ МВД по Челябинской области Сергею Космачеву и ветерану войны в Афганистане Игорю Алюкову.Гендиректор «Новатэк-Челябинск» Вадим Ромасенко уточнил: это уже 95-й мемориал в области, который удалось вернуть к жизни с 2015 года.





На гранитных плитах мемориала высечены имена тех, кто ушел воевать из Медведевки. У каждой фамилии — своя трагедия и своя гордость.



Местная жительница Наталья Шевченко рассказала историю своего деда, инженера из Москвы, который попросился на уральский баритовый рудник. А когда началась война, не смог остаться в стороне.

«У него уже должен был родиться ребенок. Бабушка плакала, а он сказал: „Душа зовет, не могу я здесь оставаться“. Он был ворошиловским стрелком. Дед набрал отряд, они пешком на лыжах шли до Москвы, тренировали выносливость. Потом — окружение. Он вызвал пятерых добровольцев прикрыть отход, а сам остался. Перед смертью он просил товарища: „Приедь к Вере, расскажи мою историю. Пусть помнят“», — говорит женщина.





Учительница Ирина Коростелева поделилась историей своего героя с обелиска — прадеда Михаила Васильевича Измайлова.

«Он пропал без вести в августе 1941-го в Беларуси. Долгие годы семья ничего не знала о его судьбе. Его сын, уже взрослый, искал отца по газетам, пока не нашелся сослуживец из Иркутска. Написал: эшелон разбомбили, никто не выжил. Теперь мы знаем правду и каждый год приходим сюда с семьей. Это важно, потому что у поколения нет будущего, если оно не знает своего прошлого», — подчеркнула Ирина.





По словам депутата Заксобрания Челябинской области Татьяны Кузнецовой, такие мероприятия помогают поддерживать историческую память.

«Когда-то в этом селе формировались воинские части, которые уходили воевать. Когда мы читаем воспоминания фронтовиков, трудно представить, как они вообще выжили. Низкий поклон им за то, что дали нам жизнь. Сегодня мы зажигаем Вечный огонь в память о тех, кто погиб, кто подарил нам жизнь и свободу», — заключила Татьяна Кузнецова.