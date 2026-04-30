В Челябинске зажгли «Огни Победы» и передали частицу Вечного огня ветеранам

К церемонии присоединились участники боевых действий и специальной военной операции

Сегодня, 30 апреля, у мемориала Вечный огонь в Челябинске прошла ежегодная патриотическая акция «Огни Победы». Цель федерального проекта — поздравить героев Великой Отечественной войны, передать им символ памяти и благодарности, объединив поколения вокруг общей истории, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Нами было сделано все во имя Родины,

И еще послужим мы Родине своей,

Все теперь под силу нам, если нами пройдены

Тысяча четыреста восемнадцать дней…»

Так началось торжественное мероприятие, в котором его ведущий зачитал отрывок из бессмертного произведения поэта Александра Николаева «1418 дней». Принять участие в акции прибыли ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции, кадеты, юнармейцы, школьники, студенты, представители ветеранских организаций и волонтерских корпусов.

«Наш священный долг — помнить подвиг наших дедов. Мы регулярно участвуем в подобных акциях, это задача нашего поколения. Огонь Победы вот уже 81 год в наших сердцах. Наши предки отстояли свободу Родины. Сегодня наши парни, участвующие в СВО, продолжают эти славные традиции. Уверен, акция в Челябинске будет продолжаться долгие годы!» — обратился к собравшимся председатель гордумы Челябинска Сергей Буяков.

Глава Челябинского городского совета ветеранов Валентин Буравлев вручил медаль Михаилу Щапову — именно он когда-то предложил проводить акцию «Огни Победы». Награда присуждена за его вклад в развитие ветеранского движения.

Среди гостей оказался и представитель Кубы — профессиональный боксер Луис Мигель Байона. Он уже шестой год живет в Челябинске и защищает спортивную честь региона. Для него посещение Вечного огня стало уже традицией.

«Я обрел здесь настоящих друзей. Челябинск стал для меня второй родиной, и мне радостно быть среди этих людей. Я серьезно изучал российскую историю и теперь хорошо понимаю, что означает День Победы и какой огромный подвиг совершил народ в ходе Второй мировой войны. Россию и Кубу издавна связывают теплые, дружеские отношения», — поделился спортсмен.

После завершения официальной части волонтеры и представители ветеранских организаций разбились на группы и отправились домой к ветеранам, которые по состоянию здоровья не смогли прийти на торжество. Им доставят свечу, зажженную от Вечного огня, белый цветок ромашки (символ проекта) и кусочек черного хлеба — напоминание о блокадных днях.

«Мы помним! Мы не забудем! Мы сохраним!» — этими словами завершилась церемония. Частица священного огня уже в пути к тем, кто не смог выйти из дома, но ждал этого момента.