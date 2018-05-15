/ Имя южноуральского героя увековечили на братской могиле в Карелии

Племянник забытого южноуральца побывал у мемориала.

Южноуральца Петра Ивановича Воронина, погибшего во время сражений в Карелии, увековечили на памятном мемориале. Добиться этого удалось спустя 77 лет после гибели красноармейца. Власти Карелии нашли средства и возможность на обновление комплекса и внесения на памятную доску фамилии челябинца. Ратовал за это племянник погибшего — 86-летний труженик тыла.

Я и подумать не мог, что в свои 86 лет могу совершить такое путешествие, побывать в местах, где героически погиб, а теперь покоится мой родной дядя. Я многие годы добивался того, чтобы его имя появилось на мемориале. И вот вместе с депутатом Государственной Думы Владимиром Бурматовым нам удалось этого добиться. Теперь я не только полон благодарности, но и обрел новые силы жить, действовать! — рассказал после возвращения из Карелии племянник погибшего солдата Александр Акулов.

Петр Иванович Воронин до войны работал в военной прокуратуре, был юристом 3 ранга. В начале войны сразу был призван в действующую армию, а уже 23 октября 1941 года погиб смертью храбрых в Кондопоге.