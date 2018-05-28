/ Конкурс механизаторов и селекционеров проведут в Челябинской области

День Уральского поля вновь состоится на Южном Урале.

Производители сельхозтехники, учёные-аграрии, селекционеры, представители аграрного сервиса, а также южноуральские механизаторы покажут своё мастерство на конкурсе пахарей. Он пройдет 19 и 20 июля в рамках «Дня Уральского поля».

Организатор окружной выставки — Министерство сельского хозяйства Челябинской области при поддержке областного правительства и полномочного представителя Президента Российской Федерации по Уральскому федеральному округу. В числе участников и гостей — руководители агропромышленного комплекса регионов УрФО, руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий Урала, поставщики сельхозтехники, представители сервисных организаций АПК. — уточнили в пресс-центр Минсельхоза Челябинской области.

На празднике продемонстрируют современные аграрные технологии растениеводства с участием сельхозтехник. На полях ООО «Чебаркульская птица» пройдут практические семинары по возделыванию новых сортов сельскохозяйственных культур. Тогда же состоится конкурс трактористов-машинистов сельского хозяйства среди работников южноуральских сельхозпредприятий. Победители смогут получить повышение квалификационных разрядов.