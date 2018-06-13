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/ Южноуральцев оценят на втором отборочном туре «Песни города»

Южноуральцев оценят на втором отборочном туре «Песни города»

Конкурсанты продемонстрируют свое мастерство перед жюри.
сегодня в 08:08
  |  Общество

Сегодня, 13 июня, в 10 часов начнется второй отборочный тур конкурса «Песня города-2018». В очном прослушивании примут участие представители из Копейска, Миасса, Озерска, Трехгорного и Челябинска. Каждый участник исполнит уникальное песенное произведение.

Теперь перед конкурсантами стоит довольно сложная задача: показать свое исполнительское мастерство, проявить свой стиль и донести до слушателей идею и смысл произведения. На сцену выйдут вокально-инструментальные и народные коллективы, рок группы, исполнители бардовской песни и рэп-дуэт. Финалистов выберет экспертный совет, в состав которого войдут профессиональные музыканты и общественные деятели. Одной из специальных презентов станет выступление в гала-концерте в День города в сентябре. — пояснили в администрации Челябиснка.

Кроме того, на сайте «Первый областной» все желающие также смогут оценить музыкальные номера учащихся. Оно продлится с 19 июня по 8 сентября. Так у меломанов появится возможность выбрать своих музыкальных фаворитов.

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