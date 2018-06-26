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/ Южноуральцы примут участие в грантовых конкурсах от «Единой России»

Южноуральцы примут участие в грантовых конкурсах от «Единой России»

Проекты ориентированы на решение локальных проблем.
сегодня в 16:27
  |  Общество
На пленарном заседании партии «Единая Россия» объявлено о старте конкурса социальных проектов первичных отделений. Жителей Челябинской области приглашают к участию. Лучшие из них будут реализованы за счет партийных грантов.

Во-первых, проект должен быть направлен на решение проблем локального уровня — группы домов, общественного пространства, жителей квартала. Во-вторых, проект должен быть одобрен людьми, проживающими на территории, в ходе общественного обсуждения, сбора подписей, голосования. В-третьих, проект должен формировать устойчивые группы наших сторонников, то есть электоральный эффект. — подчеркнул секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Отметим, что инициатива партией реализуется на федеральном уровне.

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