Медвежье семейство заметили в нацпарке «Таганай»

Фотоловушка зафиксировала маму и медвежат на подкормочной площадке.

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В национальном парке «Таганай» фотоловушка зафиксировала целое медвежье семейство. Мама-медведица с малышами пришла на подкормочную площадку, которая расположена на Черной скале. «Косолапые» полакомились овсом, семечками и яблоками, которые оставили для зверей сотрудники нацпарка.

Медведи — не единственные обитатели нацпарка, наведывающиеся к кормушке.

«Эта столовая пользуется спросом почти у всех жителей Таганая. Здесь были замечены и лисицы, и вороны, и глухари. В прошлом году заглядывали куницы и енотовидные собаки», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе нацпарка «Таганай».

Этим летом подкормочную станцию модернизировали, над кормушкой появился навес, чтобы зимой «вкусняшки» не заметало снегом. Кроме того, возле Черной скалы для животных установлен солонец. Полакомиться солью животным не мешает и поток туристов на экотропе.