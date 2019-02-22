/ Пятнадцать белых медведей украсят вход у арены «Трактор»

К их созданию могут приложить руку и болельщики «черно-белых».

Медведи из снега украсят территорию возле ледовой арены «Трактор». Фигуры с талисманом команды — белым медведем — появятся у главного входа в ледовый комплекс перед первой домашней игрой «Трактора» в плей-офф. Но главное — их соавторами станут простые болельщики «черно-белой» команды.

Как рассказала сайту «Первый областной» руководитель PR-проектов ХК «Трактор» Елена Ермолаева, основной идей стало нашествие белых медведей.

Мы приготовили специальные снежные глыбы, из которых наши болельщики вместе с семьями смогут вырезать замечательных белых медведей. Мы приглашаем всех наших болельщиков присоединиться к этому мероприятию, и второго марта, перед домашней игрой плей-офф, прийти к нам на праздник. — рассказала сайту «Первый областной» руководитель PR-проектов «Трактора» Елена Ермолаева.

Для воплощения идеи в жизнь снег приходится счищать и складывать в специально заготовленные коробы, чтобы он спрессовался и из него было легче сделать красивую фигуру. Отметим, что строительство белых медведей начнется уже 2 марта, до начала игры с «Автомобилистом».