В Челябинской области проснулись медведи

Их следы заметили в южноуральском нацпарке

Первые в этом году медвежьи следы заметили инспекторы национального парка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе. Косолапый прошелся рядом с тропой в районе реки Евлакты, рассказали в пресс-службе парка.

«Вопреки расхожему мнению, проснувшийся медведь вовсе не злой и не агрессивный. Организм здорового топтыгина устроен так, что запаса жира даже после спячки у него остается еще недели на две-три», — поделились сотрудники «Зигальги».

Сейчас медведи бродят вокруг берлог, доедая остатки прошлогодней травы. В непогоду они могут вернуться в свое логово и залечь там еще на несколько дней.

Напомним, медведь Малыш из Челябинского зоопарка проснулся на месяц раньше своих лесных собратьев и уже вовсю прыгает по сугробам в вольере и лакомится полезными перекусами.