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/ Британских фанатов, стремящихся на ЧМ 2018, пугают рассказами о голодных медведях

Британских фанатов, стремящихся на ЧМ 2018, пугают рассказами о голодных медведях

Информацию получила Британская федерация футбольных болельщиков.
21.12.2017
  |  Общество

Британские фанаты, собиравшиеся на Чемпионат мира по футболу в 2018 году, теперь боятся ехать в Россию. Все дело в неожиданном предупреждении о «наступлении» медведей. Якобы бурые обитатели леса оказались без еды, из-за чего подбираются ближе к людям. Руководитель Федерации футбольных болельщиков Кевин Майлз заявил, что получил это сообщение от Российского национального туристического офиса, расположенного в Британии.

Майлз, встревоженный отсутствием апартаментов в отелях, спрашивал о вариантах кемпинга. Ему ответили, что в стране возможен только кемпинг в «диких» условиях, где ты должен быть очень осторожен из-за опасности быть обнаруженным диким медведем. Было сказано о 70 тысячах медведей, приближающихся к людям из-за отсутствия пищи. — передает DailyMail.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Елена
09:22, 22.12.2017
Дааа.... Спасибо!! Посмеялась)))
Валентина
20:25, 21.12.2017
Интересно,это кого-нибудь из фанатов остановит?

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