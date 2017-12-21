/ Британских фанатов, стремящихся на ЧМ 2018, пугают рассказами о голодных медведях

Информацию получила Британская федерация футбольных болельщиков.

Британские фанаты, собиравшиеся на Чемпионат мира по футболу в 2018 году, теперь боятся ехать в Россию. Все дело в неожиданном предупреждении о «наступлении» медведей. Якобы бурые обитатели леса оказались без еды, из-за чего подбираются ближе к людям. Руководитель Федерации футбольных болельщиков Кевин Майлз заявил, что получил это сообщение от Российского национального туристического офиса, расположенного в Британии.

Майлз, встревоженный отсутствием апартаментов в отелях, спрашивал о вариантах кемпинга. Ему ответили, что в стране возможен только кемпинг в «диких» условиях, где ты должен быть очень осторожен из-за опасности быть обнаруженным диким медведем. Было сказано о 70 тысячах медведей, приближающихся к людям из-за отсутствия пищи. — передает DailyMail.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.