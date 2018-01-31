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/ 360 килограммов корма получили челябинские приюты

360 килограммов корма получили челябинские приюты

В гостях у бездомных животных побывал депутат Госдумы Владимир Бурматов.
сегодня в 15:24
  |  Общество

Депутат Госдумы Владимир Бурматов побывал в двух приютах Челябинска — «Волчок» и «Хатико». В первом парламентарию показали, как идут работы по строительству зимних вольеров, а также обустройству и утеплению кухни. Бездомные животные получили от Бурматова подарок: каждому приюту волонтеры привезли по 180 килограммов корма.

У нас не было теплого вольера, в котором можно было бы селить слабых собак на период холодов. Владимир Бурматов оперативно откликнулся, нашел спонсоров и еще предложил утеплить кухню, на которой мы готовим еду для животных. Для нас такое внимание очень ценно, мало кто вообще доезжает до нашего приюта, так как он находится на окраине города. — рассказала сайту «Первый областной» руководитель приюта для животных «Волчок» Люция Ахиялтдинова.

Встречи с зоозащитниками в приютах для бездомных собак и кошек стали уже традиционными.

Роль приютов, которые спасают собак и кошек, выхаживают, а затем пристраивают их в добрые руки, очень важна. Мы стараемся всякий раз помогать добровольцам, занятым этой работой. Также для меня, как для председателя Комитета Госдумы по экологии, важно иметь возможность обсудить с зоозащитниками наши законодательные инициативы в этой сфере. — отметил председатель Комитета Госдумы Владимир Бурматов.

Напомним, во время предыдущего визита Владимир Бурматов побывал в нескольких приютах Челябинска, где пообщался с зоозащитниками. Волонтеры поддержали инициативу парламентария по ужесточению закона о живодерах. Депутат отметил необходимость денежной поддержки некоммерческих организаций и выделил гранты нескольким подшефным приютам.

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